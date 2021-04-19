新华社海南博鳌4月18日电（记者王存福、张惠慧）中国人民银行副行长李波18日晚在博鳌亚洲论坛分论坛上表示，中国人民银行正研究对比特币、稳定币的监管规则。将来任何稳定币如果希望成为得到广泛使用的支付工具，就必须要接受像银行或准银行等金融机构一样的严格监管。

李波在博鳌亚洲论坛“数字支付与数字货币”分论坛作视频发言时表示，要确保对于加密货币资产的投机不会造成严重的金融风险，加密货币资产是投资的选项，它本身不是货币，而是另类投资，加密货币资产如果发挥作用，将是作为一种投资工具或者是替代性投资。把它作为一种投资工具的话，很多国家包括中国正在研究对其的监管环境。

李波介绍说，数字人民币在全国范围推出还没有时间表。此外，人民币国际化是自然而然的进程，人民币国际化的目标不是取代美元或者是其他货币，目标是让市场做出选择。

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