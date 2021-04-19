人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国人民银行副行长李波：正研究对比特币、稳定币的监管规则

2021年04月19日05:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社海南博鳌4月18日电（记者王存福、张惠慧）中国人民银行副行长李波18日晚在博鳌亚洲论坛分论坛上表示，中国人民银行正研究对比特币、稳定币的监管规则。将来任何稳定币如果希望成为得到广泛使用的支付工具，就必须要接受像银行或准银行等金融机构一样的严格监管。

　　李波在博鳌亚洲论坛“数字支付与数字货币”分论坛作视频发言时表示，要确保对于加密货币资产的投机不会造成严重的金融风险，加密货币资产是投资的选项，它本身不是货币，而是另类投资，加密货币资产如果发挥作用，将是作为一种投资工具或者是替代性投资。把它作为一种投资工具的话，很多国家包括中国正在研究对其的监管环境。

　　李波介绍说，数字人民币在全国范围推出还没有时间表。此外，人民币国际化是自然而然的进程，人民币国际化的目标不是取代美元或者是其他货币，目标是让市场做出选择。

(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
一汽红旗“旗迹中国-红色之旅”活动在上海启动
　　一汽红旗“旗迹中国-红色之旅”活动现场。一汽集团供图 人民网上海4月18日电 （孙阳）4月18日，一汽红旗在上海正式启动以“新红旗、新征程、新贡献”为主题的旗迹中国-红色之旅活动，本次活动邀请革命家属、优秀党员代表、车主以及一汽集团的相关领导，搭乘红旗经典老爷车，红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型从上海到嘉兴南湖。…
组图：一汽红旗在上海启动“旗迹中国-红色之旅”活动
　　人民网上海4月18日电 （孙阳）4月18日，一汽红旗在上海正式启动以“新红旗、新征程、新贡献”为主题的旗迹中国-红色之旅活动，本次活动邀请革命家属、优秀党员代表、车主以及一汽集团的相关领导，搭乘红旗经典老爷车，红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型从上海到嘉兴南湖。据悉，旗迹中国-红色之旅活动将循着嘉兴南湖、江西井冈山革命根据地、江西于都、广西壮族自治区凤山、贵州遵义、陕西延安、河北西柏坡等红色足迹，致敬革命先烈，传承红色基因，赓续精神血脉，为书写新时代高质量发展新篇章积蓄动能。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部