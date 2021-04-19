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周小川：发展央行数字货币应尊重各国货币主权

2021年04月19日05:12 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌4月18日电（记者王存福、胡璐）博鳌亚洲论坛副理事长周小川18日晚指出，发展央行数字货币应尊重各国央行的货币主权，利用数字技术可以大幅度提高方便性，不应采取某一个货币“一统天下”的做法。

　　周小川在博鳌亚洲论坛2021年年会“数字支付与数字货币”分论坛上指出，每个国家有宏观调控的情况，有自己的货币主权，在制度上和别国不一样，有些国家还有一定的外汇管制，不是那么容易取消掉的。因此，如果发展央行数字货币，很多国家都会有各自的央行数字货币，都是以本国货币为基础，在使用过程中会有不同的规矩，这种情况下，数字货币跨境使用的互操作性是很复杂的。

　　周小川说，数字人民币的起始点是做好零售系统的升级换代，零售系统效率提高是开展其他所有业务的基础。在此基础之上，批发系统、跨境支付操作才具备可能性，发展数字人民币的初始动机并不是将其用于跨境支付。

(责编：胡永秋、牛镛)

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