本报记者 王俊岭

日前，中国农业银行发布的2020年度经营业绩显示，全年贷款增加1.8万亿元，累计向1080户企业发放疫情防控贷款336.4亿元。图为中国农业银行贵州省台江县支行工作人员在办理业务。

欧阳光林摄（人民视觉）

近年来，河北省邢台市襄都区将长期护理保险与社会养老、家庭赡养、社会福利有效衔接，提高老人生活质量。图为4月17日，居家护理服务人员指导老人进行益智动脑训练。

张 驰摄（新华社发）

日前，中国银保监会举行2021年一季度新闻发布会，银保监会相关负责人介绍了今年以来银行业与保险业总体运行情况并就热点问题答记者问。

总体来看，今年一季度，中国的银行与保险机构主要业务实现稳健发展，人民币贷款余额同比增长12.6%；人民币存款余额同比增长9.9%；保险资金运用余额22.5万亿元，同比增长15.8%；保险公司实现原保险保费收入1.8万亿元，同比增长7.8%。银行保险机构资产增速合理适度，既有效满足实体经济恢复发展需要，也避免了过快增长加大金融杠杆，取得了良好的开局。

运营质效不断提升

银保监会统信部副主任刘志清介绍，今年以来，中国经济继续保持恢复向好态势，金融支持对经济恢复起到了重要推动和保障作用。一季度，人民币贷款增加7.7万亿元，同比多增5741亿元，继续保持适度增长，为经济恢复和保市场主体提供了稳定的资金支持。信贷资金更多流向科技创新、绿色发展和小微企业、个体工商户、新型农业经营主体。同时，截至一季度末，保险业提供保险保障金额2862万亿元，同比增长28.7%；一季度，保险累计赔付支出3951亿元，同比增长30.4%。

“一季度，小微企业、个体工商户、制造业贷款分别增加2万亿元、4002亿元、1.2万亿元；截至一季度末，科学研究服务业、信息技术服务业贷款同比分别增长22%、18.7%，远超各项贷款增速。从目前情况看，一季度银行保险机构投入实体经济的各项资金增长合理适度、效率显著提升。”刘志清说。

在有效支持实体经济的同时，银行与保险机构主要经营和风险指标处于合理区间。相关数据显示，银行保险机构流动性总体保持平稳。一季度末，银行业拨备覆盖率183.8%。当前，商业银行资本充足率14.7%，保险公司综合偿付能力充足率246.3%，核心偿付能力充足率234.3%，均保持较高水平。一季度，银行业净利润同比增长1.5%，实现了正增长，为保持合理的资本补充和风险抵御能力提供了坚实基础。

持续防范化解风险

银保监会副主席肖远企表示，相比其他一些经济体采取的量化宽松政策，中国实行了比较正常的货币政策，保持了银行信贷、社会融资规模与国民经济发展、GDP增长基本一致。在肖远企看来，之所以取得这样的成绩，主要有三方面原因：一是治理影子银行为信贷增长提供了宽裕空间，二是加大处置不良贷款力度起到“一箭多雕”的作用，三是资本市场的发展提高了直接融资比例。

“这几年，我们每年都处置2至3万亿元不良贷款，加起来不良贷款处置规模超过12万亿元。处置后一定有新的信贷、新的资金去填补，相当于腾出了新的贷款空间。可以说，通过各种途径使银行的信用风险得到大大缓释，信贷增长有了新的空间，从而为国民经济快速恢复创造有利条件。”肖远企说。

谈及防止经营用途贷款违规流入房地产领域问题时，肖远企表示，发放经营贷是为了满足生产经营的资金需求，如果挪用到房地产市场就属于违规，也破坏了贷款合同的执行。监管部门会要求必须纠正，银行也有义务和责任进行贷款跟踪，防范资金流向出现问题。

在P2P风险化解方面，银保监会普惠金融部副主任丁晓芳表示，后续主要是做好存量风险处置工作，监管部门将从加强监测、压实各大网贷平台主体责任、加大涉案资产追缴处置力度、着力健全网贷风险监管长效机制等方面发力，确保存量风险得到有序压降。

积极提升服务水平

今年以来，银行和保险机构还积极盘活资源、创新方式，提升服务水平。

中国工商银行北京西客站支行营业部专门开辟了便民服务区域，打造“工行驿站”，让环卫工及时歇脚暖身、喝口热水。这一举措获得了群众的广泛好评。据统计，在全国，这样的“工行驿站”有近1.5万个。

为了让老年人跨过“数字鸿沟”，享受更便利的金融服务，中国邮政储蓄银行采取“线上+线下”齐发力的办法，有些网点安排专门的大堂经理悉心指导有使用意愿的老年客户使用智能设备或自助设备办理业务；有些网点在智能柜员机设备上设置了可以调节高度的屏幕和摄像头；针对行动不便的老人，该行还主动延伸服务半径，将银行服务送上家门。

与此同时，监管部门也在积极推动相关银行与保险机构在产品设计上与时俱进，更好地契合社会发展需求。

“截至今年3月，车均保费基本下降了20%，大约89%的消费者保费支出下降。”银保监会财产险部主任李有祥说，目前新能源汽车的承保仍然使用传统的行业条款，但新能源车在车身结构、动力系统、使用场景、维修保养等方面较传统汽车存在较大的区别，其风险特征和事故原因也呈现一定特殊性。下一步，银保监会将支持保险行业根据新能源汽车风险特点开发专属产品。

(责编：胡永秋、牛镛)