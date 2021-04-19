本报北京4月17日电 （记者林丽鹂）国家统计局数据显示，3月份餐饮消费显著改善，餐饮收入同比增长91.6%，两年平均增长0.9%，当月餐饮收入首次高于2019年同期，已经恢复到疫情前的水平。对此，中国烹饪协会相关负责人表示，一季度，国民经济稳健开局，餐饮市场呈现加快复苏态势。

据中国烹饪协会分析，3月份，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别比1—2月份大幅上升22.7个、53.4个百分点，较去年同期上涨138.4个、161.9个百分点，大型品牌餐饮企业引领作用依然强劲。一季度，全国餐饮收入10596亿元，同比增长75.8%。

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