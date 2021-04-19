海外网 李雪钦

工作人员在河北唐山港智慧码头控制中心进行远程操控作业。

刘满仓摄（人民图片）

扫码支付、外卖配送、直播带货，“数字化”销售在实体店展开；手机打车、远程办公、在线教育，“数字化”服务空间不断拓宽……近年来，中国经济社会的数字化进程加速，数字化转型成为传统企业的重要发力点。如何抓住产业数字化转型、智能化升级的新机遇，是各行各业关注的焦点问题。

企业纷纷乘“云”而上

中国船舶集团设计建造了可远程遥控、自主航行的智能船舶；中国宝武钢铁集团借助机器人实现行车操作的准“无人值守”；国家电网打造新能源云平台，推动3000余家上下游企业协同发展……中国企业在生产运营智能化、产品创新数字化等方面迈出坚实步伐。

为实现转型升级，运用“互联网+”打造新业态新模式，不少企业大展身手，纷纷拿出实招。以主营物流配送服务的香港胜记仓集团为例，其业务遍及全球60多个国家和地区，集团把科技放在优先发展的重要位置，积极运用大数据、云计算、物联网等新技术提升经营管理效率。“现代贸易，没有数据、信息，就是聋子、瞎子。”胜记仓集团董事局主席郭泰诚说，物流行业已从普遍性和专业性向综合化和个性化方向发展，在发展过程中要跟信息科技紧密结合。

据郭泰诚介绍，胜记仓集团目前正推动“世界商品市场交易中心”建设，逐步形成“商品线上交易、商品线下博览、商品上线溯源、生产企业征信、交易统一结算、物流统一配送”的市场体系，打造“虚拟经济+实体经济”共同发展的新商业模式。

“数字技术的助力，能够有效推动各行各业的发展。”清华大学互联网产业研究院副院长刘大成接受本报采访时说，数字赋能，对传统产业改造升级，把资源配置优化能力变得越来越强，满足差异化供给和个性化需求，能让供需精准对接匹配，通过规模化实现降本增效，还能“一业带百业”，实现“全场景穿透”，带来更多的工作机会和就业岗位。

“个性化”转型规划图出炉

为促进数字技术与实体经济深度融合，中国各地转型升级规划图接连出炉。北京将做强智能制造与装备、智能网联汽车、航空航天等精益型“北京智造”产业；重庆将推动工业企业智能化改造，建设更多的数字化车间和智能工厂，培育10个左右在全国有着较强影响力的工业互联网平台，吸引更多中小企业“上云上平台”；福建将建设100个以上高水平数字创新平台，计划到2022年培育3000家以上数字创新企业、领军企业；广东致力于把粤港澳大湾区打造成为全球数字经济发展高地。

“每个行业都有属于自身的数字化发展机会。企业转型升级是新一轮科技革命和产业变革的大势所趋，也是推动中国经济高质量发展的重要途径。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林接受本报采访时说，当前数字经济已与实体经济深度融合，它在赋能传统产业转型升级中，为各行各业带来新的增长点，也不断改变生产和生活方式。

例如，新型智慧农业通过田间摄像头、温度湿度监控、无人机植保等数字化设备，有效提升农业生产经营效率。大型养殖场开始运用大数据、物联网等，探索实践饲料精准投喂、环境监测、动物检验检疫和畜产品扫码溯源等智能技术。

缓解中小企业“升级焦虑”

在数字经济浪潮中，不同规模的企业在数字技术运用方面仍存在着不平衡、不充分问题。例如中小微企业由于资金有限、数字化人才较短缺、转型成本较高等，在数字化升级过程中面临不少挑战。业内人士指出，可搭建统一的企业数字化转型支撑平台，为企业提供咨询指导、协作交流等服务，帮助中小企业“上云用数”。还应鼓励龙头企业打造一批数字化转型的标杆项目，通过自身示范带动产业链上下游企业升级。

为助力企业加快数字化转型，一系列针对性举措正频频落地。国家发改委等部门近日发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，提出大力发展智能制造，实现供需精准高效匹配，促进制造业发展模式和企业形态根本性变革，加快发展工业软件、工业互联网，培育共享制造、共享设计和共享数据平台。国务院国资委印发的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》提出，围绕企业实际应用场景，加速突破5G、大数据分析、人工智能等技术，打造形成安全可控的数字化转型技术体系。

“企业数字化转型升级，还需要在人才储备、法律法规等方方面面做出改变。要坚持问题导向，着力补齐短板，持续加快数字技术研发和实体经济数字化转型，让更多人在数字化浪潮中享受发展红利。”有专家表示。

(责编：胡永秋、牛镛)