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习近平总书记强调，“拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，推进贸易强国建设。”“十四五”规划纲要明确提出“推动进出口协同发展”，要求“扩大优质消费品、先进技术、重要设备、能源资源等进口”“优化出口商品质量和结构”“引导企业深耕传统出口市场、拓展新兴市场”。

“十四五”开局之年，我国外贸质量齐增，实现开门红。

“这是我们最新的数控精密加工中心，原材料进去，出来就是成品。孔洞和螺丝的精密度能做到头发丝的百分之一。”浙江慈溪市博力车业有限公司总经理胡立君说，今年以来，生产线就没有停过，订单已经排到2023年4月。

博力车业主要生产高档自行车刹车系统，产品销往欧洲和南美。受新冠肺炎疫情影响，一些国家鼓励民众骑车出行，对自行车需求量大幅增加。现在公司满负荷运转，月产量达到15万件，仍不能满足国外市场需求。公司去年产值为1.5亿元左右，预计今年能超过2亿元。

“抓得住眼下的外贸商机，得益于这些年公司持续加强产品研发和技术改造投入。”胡立君说，“我们把每年利润的50%以上投入到研发环节。去年以来，公司又投入3000多万元改造设备，把产品差错率降低到了千分之一左右，处于业内领先水平。”

海关总署发布的数据显示，一季度，我国货物贸易进出口总值8.47万亿元，比去年同期增长29.2%。其中，出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%。一季度，我国进出口规模不仅远超去年同期，即使与2018年、2019年同期相比，也分别增长25.3%和20.5%。

外贸，连接着国际国内两个市场、两种资源；外贸向好，能更好畅通国内大循环、促进国内国际双循环，为构建新发展格局提供有力支撑。

加满油，鼓足劲。开局之年，商务、海关等部门和各地方认真落实“十四五”规划纲要，向改革要动力，向创新要活力，积极应对国际市场各种不稳定不确定因素，促进外贸稳中提质，推动外贸高质量发展。

——扩大优质进口，满足国内大需求。

海南免税店人气旺！今年2月11日至17日，海南离岛免税店春节黄金周7天销售额超过15亿元，与2019年春节假期相比也足足翻了一倍。

去年年中，财政部、海关总署、税务总局发布公告，提高海南离岛旅客免税购物额度，满足消费升级需求。2021年，各地各部门进一步降低制度性成本，继续扩大优质消费品进口，促进进口来源多元化。与此同时，随着我国经济持续稳定恢复，积极推动高新技术产品和能源等基础材料进口。海关数据显示，一季度，我国进口集成电路1552.7亿个，增加33.6%；原油1.39亿吨，增加9.5%；铜143.6万吨，增加11.7%。

——优化商品结构，提高出口附加值。

“我们抓住消费者居家娱乐需求，推出有智能交互、语音购物功能的新产品，在海外市场一下子火了！”深圳一家科技公司相关负责人说，“今年前两个月，公司出口额达3000万美元。智能音箱、吸尘器、咖啡机、电热理发器等机电产品备受追捧。”

今年，商务部提出重点实施优进优出、贸易产业融合和贸易畅通三大计划，保障外贸产业链、供应链稳定畅通；海关总署多措并举优化监管服务，推进贸易便利化；广大外贸企业突出技术、品牌、服务等核心竞争力，努力优化出口商品质量和结构，培育出口竞争新优势。一季度，我国出口机电产品2.78万亿元，增长43%，占出口总值的60.3%，较去年同期提升1.7个百分点；其中，出口自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车（包括底盘）分别增长54.5%、38.5%、98.9%。

——拓展新兴市场，增强抗风险能力。

近日，由河北黄骅市天天食品发展公司生产加工的100箱当地特色脆冬枣正式装车起运，首次销往“一带一路”沿线国家文莱。“疫情防控中，相关部门主动服务，多次到企业调研，帮我们顺利开拓新市场，稳住外贸订单。”企业相关负责人说。

今年初，商务部提出发展“丝路电商”，推进跨境电商等新业态新模式与共建“一带一路”融合发展，为中欧班列、陆海新通道等贸易大通道建设增添新动能。各地各部门和相关企业进一步拓展经贸合作“朋友圈”，不断深化与“一带一路”沿线国家经贸合作。一季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口2.5万亿元，增长21.4%。其中对越南、印度尼西亚、波兰等进出口均实现较快增长。

——建设开放高地，加快发展新业态。

前不久，在山东临沂综合保税区，一批单细胞二代凝胶珠试剂盒等保税研发货物在临沂海关监管下顺利入区，成为山东首个综合保税区基因检测保税研发项目。“据初步估算，每年通过保税研发业务，光相关税款就能节省几十万元，我们的研发动力更强了！”山东凯华健康产业公司负责人说。

今年以来，海关总署会同相关部门不断拓展综合保税区政策功能，支持打造加工制造中心、研发设计中心和物流分拨中心，加快建设对外开放新高地。商务部细化服务举措，推动跨境电商综试区内企业整合进口、交易、售后等全链条，发展外贸新模式新业态。各地以综合保税区、跨境电商综试区等为平台，积极吸引龙头企业入区，带动区域周边集聚上下游配套企业。一季度，综合保税区进出口增长41.1%，自由贸易试验区进出口增长28.4%，海南自由贸易港免税品进口增长162.5%。

“一季度，我国对外贸易实现多年未见的高增幅，展现出中国外贸的强劲韧性和蓬勃活力。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明表示，要科学分析外贸形势，正确看待外贸基本面，抓住机遇、应对挑战，推动外贸“开门红”成为全年红、持续红，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局做出更大贡献。

（本报记者杜海涛、王珂、顾春、齐志明、罗珊珊）

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 01 版）

(责编：牛镛、胡永秋)