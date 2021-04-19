本报盐城4月18日电 （记者何聪、姚雪青）12日，随着射阳龙源40万千瓦海上风电项目顺利实现全容量并网，江苏省盐城市新能源装机容量达1004.76万千瓦，成为长三角地区首个“千万千瓦新能源发电城市”。

盐城是江苏海上风电开发建设条件最好的区域之一，沿海风电可开发总量占全省风电可开发总量的2/3以上。

作为国家海上风电产业区域集聚发展首批试点城市和全国首批新能源示范城市，盐城先后出台新能源产业发展体系规划等政策文件，引导资源科学有序开发利用，确保资源的系统化、规模化、集中化开发。截至去年底，全市新能源装机容量占全省的28.2%。其中，海上风电并网规模占全省61%，全国39%。

盐城新能源产业已基本构建装备制造、资源开发、综合应用、创新协同四大体系。目前，全市新能源规上企业达115家，去年新能源产业累计开票销售625.2亿元。10多个国家级、省级科技创新平台建成。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 02 版）

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