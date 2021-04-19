本报记者 王 观

“有时为了赶时间，等不了司机师傅打发票就匆匆下车了，没发票就没法报销，有了电子发票就没这烦恼了。”在北京工作的李女士经常出差，据她介绍，现在打车到目的地后，可以直接使用微信付款，然后通过支付凭证中“开发票”选项，进入出租车助手小程序开具当次行程的电子普通发票，操作很简单，离车也可以开发票，无须再等司机打印纸质发票，大大提升了开票和使用体验。

李女士所说的电子发票，即电子形式的发票，指在购销商品及其他经营活动中，开具或收取的以电子方式存储的收付款凭证。“电子发票还解决了传统纸质发票易丢失、字体易磨损等问题，之前开过的发票都能自动保存在微信卡包，查找和报销都很方便。”李女士说。

日常生活中，使用电子普通发票对很多人来说并不陌生，除乘坐出租车外，电子普通发票已应用到电商、通信、餐饮、住宿等很多领域。使用电子普通发票，商户可省去邮寄等成本，消费者能解决纸质发票查验和保存不便等问题。

“推行电子发票可以实现纳税人网上办理发票领用、开具、交付和查验等业务，减少中间流转过程所造成的时滞和人工成本，提升发票使用便利化程度，不仅方便了普通消费者，也有助于增强企业获得感。”北京国家会计学院教授李旭红说。

发票电子化带来了很多便利，使用过程中也需注意一些问题。比如，电子普通发票的法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的纸质发票相同，可以作为报销入账归档依据，但不可以用截图或发票照片作为电子普通发票原件入账或保存。

对消费者来说，购买商品后可通过电子邮箱、智能手机、现场拷贝等渠道获得企业开具的电子普通发票。消费者可登录全国增值税发票查验平台查询电子普通发票真伪，如发现查验结果不相符，可向税务机关举报。

与纸质发票相同，电子普通发票可作为售后、维权的有效凭据，消费者可凭电子普通发票要求商家和厂家提供维修等售后服务。

“未来我国将继续推行发票电子化改革，电子发票将实现开具、传输和存储等环节均以电子形式进行，并且可以在数据格式上与纳税人的财务管理系统更高效地融合衔接。”李旭红说。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 18 版）

(责编：胡永秋、牛镛)