本报记者 赵永新

位于张家港的江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”），是一家以煤化工为主业的上市公司。作为耗能大户，近年来华昌化工对生产设备和技术工艺多次升级换代，节能降耗取得很大成效，多项产品的单位能耗位居行业前列。因此，当2018年年底海澜智云科技有限公司（以下简称“海澜智云”）技术团队前来商谈对全厂公用循环水系统进行数字化、智能化改造，并承诺“1年可节约1万吨标煤”时，公司能源管理办公室主任赵惠平怎么也不相信。

2020年8月，赵惠平惊喜地发现：该示范项目运行一年来，循环水系统的用电量节省了3000万千瓦时，折算成标煤是1万吨左右，减少二氧化碳排放2.66万吨。不仅如此，操作工再也不需要跑来跑去、到现场手动调节水泵阀门了。他们在主控室的电脑上轻点鼠标，就可以对几百米外的设备精确操控。

尝到甜头的华昌化工与海澜智云签署了二期改造工程，对尿素车间和联碱车间进行智能化改造。“二期改造工程很快就要验收，预计今年六七月份正式投入使用。”赵惠平告诉记者，“这次智能化改造还延伸到工艺泵、实现了生产流程智能化，不仅能大幅节能降耗，还可以提升产品质量、提高生产效益。”

帮助华昌化工实现节能降耗、提质增效的，就是海澜智云精心打造的“海澜工业互联网智慧云平台”。

4月9日上午，在位于江阴市的海澜智云中控室，记者目睹了智慧云平台的魅力：随着工作人员点击鼠标，从硕大的电子屏幕上不仅可以实时看到海澜智云所服务企业的用电情况、节能效果，还能调阅已授权入网企业的生产运行状态、各个用能系统的能耗变化，以及他们每年、每月、每日的用电数量……

“通过这个平台，企业管理者对所有的情况都了如指掌。”海澜智云副总经理陈炯告诉记者，这个屏幕背后连接着省内外的6132家企业用户、109104套采集设备和1515450个监测点，成千上万条各类数据经过加密、打包后源源不断地上传，并被实时计算、存储、呈现。

“海澜智云不仅仅是一个数据采集、汇总、预警的平台，它更像一个聪明的‘大脑’，通过‘自我学习’‘私人定制’，依托大数据对传统行业进行个性化、系统化改造，在‘用料最少、用能最少、产能最高’的基础上，以数字驱动和智能运营赋能传统制造业的转型升级，找到实现高效生产的‘最佳平衡点’，进而提升其核心竞争力。”据徐国平总经理介绍，公司以工业互联网平台为基础，运用自主研发的多变量控制、机理模型、模型辨识等核心技术，以及人工智能、大数据、数字仿真等新一代信息技术，与企业深度合作、无缝对接，对工业生产流程进行系统优化和数字化、智能化升级，打造智慧工厂、智能车间、智慧园区、智慧港口，重塑企业的生产和管理方式，以最大限度地为用户提质提效、降本降耗。

目前，海澜智云的业务已涵盖化工、化纤、冶金、电子、纺织等八大行业，打造了华昌化工等多个工业互联网应用标杆案例，并得到国家发改委、工信部和中国节能协会的充分认可。

“截至去年，我们提供给用户的系统节能服务综合节能率达25%—40%，每年可为服务企业节约电量达7000万千瓦时、节约标煤达2.4万吨，减碳排量达6.3万吨。”徐国平说，“国家提出的碳达峰、碳中和目标提供了难得的历史机遇，我们将加大科技创新力度、不断拓展新业务，为节能减排、提质增效做出更大贡献。”

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 19 版）

(责编：胡永秋、牛镛)