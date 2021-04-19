蔺紫鸥

原标题：拨云见日再扬帆

一夜春雨，海南博鳌碧海晴空，又是一年“博鳌时间”。今年适逢博鳌亚洲论坛成立20周年，而过去一年新冠肺炎疫情席卷全球，国际社会携手战疫和重振经济，更令以促进亚太合作为己任的博鳌亚洲论坛格外引人注目。

作为今年全球首个以线下会议为主的大型国际会议，即将开幕的博鳌亚洲论坛2021年年会以“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”为主题回应当今时代的种种挑战，展现亚洲国家促进国际合作的决心。

“回答这些时代之问，我们要不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，把握历史规律，认清世界大势。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲仍然振聋发聩。国际形势纷繁复杂，全球性挑战更加突出，只有以发展的眼光维护和践行多边主义，加强和完善全球治理，才能有效应对全球性挑战，确保各国共享发展成果。

新冠肺炎疫情的特殊背景再次拓宽了论坛的议题维度。本次年会包括“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“‘一带一路’合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”六大板块。其中既有宏观议题与行业议题，也关注前沿科技和可持续发展；既探讨各方高度关注的“双循环”、金融开放等中国的发展走势问题，也聚焦碳中和、新冠疫苗、数字经济等在国际热点议题。论坛将目光从亚洲投向世界，共同为后疫情时代的科技进步、行业转型和社会管理把脉问诊。

在本届论坛中，“中国”无疑是一大关键词。应各方希望加深对论坛东道国中国的了解认识这一强烈共识，本届论坛新增的“解读中国”与“‘一带一路’合作”板块成为其中亮点。今年是“十四五”规划的开局之年，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是中国对外部环境变化做出的积极回应，深入探讨中国发展走势及其对世界经济复苏的影响正当其时。在全球生产要素流动受阻的背景下，中国扩大开放的步子却越迈越大，“一带一路”合作不仅有效促进了亚洲及“一带一路”沿线地区的经济复苏，也为全球治理贡献亚洲视角、智慧与方案。

借助博鳌亚洲论坛的东风，海南也逐渐走到聚光灯下，立于发展的“最前沿舞台”。“发展是解决一切问题的基础和关键。20年来，博鳌亚洲论坛所做的一切，就是为了发展、促进发展、服务发展。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东道出其中真意。20年来，为服务博鳌亚洲论坛，海南投入近200亿元用于基础设施建设，累计接待140多位中外领导人和7万多名中外参会代表，论坛也为海南全面深化改革开放、扩大国际“朋友圈”提供了重要平台。作为海南启动自贸港建设后举办的首次年会，本届年会也将举办“全球自由贸易港发展趋势”分论坛，海南将在这里充分借鉴全球各类自由贸易港建设的模式和经验，创新打造中国对外开放新高地。

风好正是扬帆时。联合国驻华协调员常启德接受记者采访时所说：“博鳌亚洲论坛20周年是一个里程碑，一定会在未来显现出非凡的意义。”身处一个更加繁荣的亚洲，博鳌亚洲论坛将和各方一道携手同行，再扬风帆。

（本报记者 蔺紫鸥）

(责编：赵超、初梓瑞)