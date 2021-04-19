人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

记者手记

拨云见日再扬帆

蔺紫鸥
2021年04月19日08:13 | 来源：光明日报
小字号
原标题：拨云见日再扬帆

　　一夜春雨，海南博鳌碧海晴空，又是一年“博鳌时间”。今年适逢博鳌亚洲论坛成立20周年，而过去一年新冠肺炎疫情席卷全球，国际社会携手战疫和重振经济，更令以促进亚太合作为己任的博鳌亚洲论坛格外引人注目。

　　作为今年全球首个以线下会议为主的大型国际会议，即将开幕的博鳌亚洲论坛2021年年会以“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”为主题回应当今时代的种种挑战，展现亚洲国家促进国际合作的决心。

　　“回答这些时代之问，我们要不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，把握历史规律，认清世界大势。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲仍然振聋发聩。国际形势纷繁复杂，全球性挑战更加突出，只有以发展的眼光维护和践行多边主义，加强和完善全球治理，才能有效应对全球性挑战，确保各国共享发展成果。

　　新冠肺炎疫情的特殊背景再次拓宽了论坛的议题维度。本次年会包括“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“‘一带一路’合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”六大板块。其中既有宏观议题与行业议题，也关注前沿科技和可持续发展；既探讨各方高度关注的“双循环”、金融开放等中国的发展走势问题，也聚焦碳中和、新冠疫苗、数字经济等在国际热点议题。论坛将目光从亚洲投向世界，共同为后疫情时代的科技进步、行业转型和社会管理把脉问诊。

　　在本届论坛中，“中国”无疑是一大关键词。应各方希望加深对论坛东道国中国的了解认识这一强烈共识，本届论坛新增的“解读中国”与“‘一带一路’合作”板块成为其中亮点。今年是“十四五”规划的开局之年，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是中国对外部环境变化做出的积极回应，深入探讨中国发展走势及其对世界经济复苏的影响正当其时。在全球生产要素流动受阻的背景下，中国扩大开放的步子却越迈越大，“一带一路”合作不仅有效促进了亚洲及“一带一路”沿线地区的经济复苏，也为全球治理贡献亚洲视角、智慧与方案。

　　借助博鳌亚洲论坛的东风，海南也逐渐走到聚光灯下，立于发展的“最前沿舞台”。“发展是解决一切问题的基础和关键。20年来，博鳌亚洲论坛所做的一切，就是为了发展、促进发展、服务发展。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东道出其中真意。20年来，为服务博鳌亚洲论坛，海南投入近200亿元用于基础设施建设，累计接待140多位中外领导人和7万多名中外参会代表，论坛也为海南全面深化改革开放、扩大国际“朋友圈”提供了重要平台。作为海南启动自贸港建设后举办的首次年会，本届年会也将举办“全球自由贸易港发展趋势”分论坛，海南将在这里充分借鉴全球各类自由贸易港建设的模式和经验，创新打造中国对外开放新高地。

　　风好正是扬帆时。联合国驻华协调员常启德接受记者采访时所说：“博鳌亚洲论坛20周年是一个里程碑，一定会在未来显现出非凡的意义。”身处一个更加繁荣的亚洲，博鳌亚洲论坛将和各方一道携手同行，再扬风帆。

　　 （本报记者 蔺紫鸥）

(责编：赵超、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
一汽红旗“旗迹中国-红色之旅”活动在上海启动
　　一汽红旗“旗迹中国-红色之旅”活动现场。受访者供图 人民网上海4月18日电 （孙阳）4月18日，一汽红旗在上海正式启动以“新红旗、新征程、新贡献”为主题的旗迹中国-红色之旅活动，本次活动邀请革命家属、优秀党员代表、车主以及一汽集团的相关领导，搭乘红旗经典老爷车，红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型从上海到嘉兴南湖。…
组图：一汽红旗在上海启动“旗迹中国-红色之旅”活动
　　人民网上海4月18日电 （孙阳）4月18日，一汽红旗在上海正式启动以“新红旗、新征程、新贡献”为主题的旗迹中国-红色之旅活动，本次活动邀请革命家属、优秀党员代表、车主以及一汽集团的相关领导，搭乘红旗经典老爷车，红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型从上海到嘉兴南湖。据悉，旗迹中国-红色之旅活动将循着嘉兴南湖、江西井冈山革命根据地、江西于都、广西壮族自治区凤山、贵州遵义、陕西延安、河北西柏坡等红色足迹，致敬革命先烈，传承红色基因，赓续精神血脉，为书写新时代高质量发展新篇章积蓄动能。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部