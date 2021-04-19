张斐晔 邹晓菁 王晓樱

原标题：共创更美未来 亚洲自信前行

图①：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区鸟瞰。新华社发

图②：联合国驻华协调员常启德接受媒体采访。邹晓菁摄/光明图片

图③：4月18日，身着黎族服饰的志愿者在博鳌亚洲论坛大酒店服务参会人员。新华社发

【年会聚焦】

在新冠肺炎疫情严重冲击下，亚洲经济缘何没有断崖式下跌，相反还取得了难得的发展？后疫情时代，亚洲如何在全球经济中发挥更为重要的作用，实现可持续发展的目标？

4月18日，博鳌亚洲论坛2021年年会首场新闻发布会暨旗舰报告发布会在海南博鳌亚洲论坛国际会议中心举行，现场发布了《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》两本年会旗舰报告，对亚洲经济增长的前景与一体化进程进行全景扫描，在百年未有之大变局下找寻一条从亚洲走向世界，从现在走向未来的可持续复苏之路。

1、亚洲一体化进程持续推进

“受疫情的影响，亚洲经济2020年出现了60年来首次负增长，但在总体上表现出了很强的韧性。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，从报告分析来看，以中国为主干的亚洲市场将进一步扩大，为世界经济创造巨大的需求。同时，互联互通进一步提升大趋势非常明显而且不会改变。“随着亚洲在全球最早稳定住疫情、恢复了生产，预计今年亚洲经济复苏的步伐将会提速，增速有望达到6.5%以上，这是一个非常可喜的数字。”李保东说。

“6.5%是我们比较保守的估计，国际货币基金组织日前发布的报告预测亚洲新兴经济体今年的经济增速是8.6%。”作为《亚洲经济前景及一体化进程》报告的起草方之一，中国社会科学院学部委员张宇燕在发布会现场对报告进行解读。他表示，在新冠肺炎疫情冲击下，亚洲经济体表现明显好于世界其他地区。2020年亚洲经济体经济增速为-1.7%，比发达经济体高3.0个百分点，比拉美和加勒比地区高5.3个百分点，比撒哈拉以南非洲高0.2个百分点，比欧洲发展中经济体高0.3个百分点。按购买力平价计算，2020年亚洲经济总量占世界的份额比2019年提高0.9个百分点至47.3%。在吸引投资方面，“整个亚洲吸引外资总额虽然下降了4%，但是在全球直接投资下降42%的大背景下，亚洲的4%在某种程度上来讲，是非常了不起的成就。”

疫情下的亚洲经济呈现诸多亮点。张宇燕表示，很多亚洲经济体出台了推动数字经济转型的新举措，涵盖数字基础设施建设、数字产业化发展产业数字化转型、数字化治理以及国际数字合作等多个方面，数字经济在推进复工复产和经济稳定等方面发挥了重要作用，如远程在线办公、远程教育、远程医疗等，成为塑造未来亚洲经济增长的新动力。另外，亚洲区域经贸合作、高质量共建“一带一路”成就显著，相关项目持续推进，合作成果亮点颇多，贸易和投资逆势增长。

近年来，一系列事件冲击着全球经济包括亚洲经济，如贸易保护主义、疫情的蔓延等，成为亚洲一体化不稳定的因素。“人们关注的一个非常重要的问题就是全球价值链是否会发生变化？产业链会不会离亚洲而去？我们是否还处在一个稳定的状态？”对外经贸大学前副校长林桂军认为，亚洲货物贸易一体化进程持续推进，服务贸易一体化程度不断加深，亚洲经济体正在朝着一体化方向大步前进。“其中一个重大事件就是RCEP的达成，它的意义不仅在于贸易合作，更在于进一步增强了亚洲在全球价值链中的地位。”

《亚洲经济前景及一体化进程》报告指出，RCEP的签署，将为区域和全球经济增长注入强劲动力，并进一步加速亚洲地区其他贸易协定的谈判。“RCEP的签署正是亚洲地区经济一体化发展的必然选择。”商务部研究院亚洲所副所长袁波对此非常赞同，他认为正是彼此之间存在着紧密的贸易投资联系，形成了相互依存的产业链供应链合作网络，才催生了RCEP协定的合作需求。“目前，中国和新加坡已经向东盟秘书长提交了RCEP核准文件，泰国也完成了国内程序，在成员国的共同努力下，RCEP有望于明年1月1日正式生效。未来亚洲经济发展还面临许多困难挑战，RCEP协定如果能够尽早生效，不仅能显著提高亚洲地区的经济一体化水平，减轻或消除目前经济发展面临的诸多不确定性，还将给亚洲区域经济增长提供新的动力来源，带动各国尽快从疫情中恢复发展。”报告还提到，2019年亚洲一体化指数进一步上涨，东盟和中国在亚洲贸易中居于核心位置，同时与日韩等贸易伙伴共同构成了活跃的亚洲生产网络。袁波认为，RCEP不仅将使中国与东盟的合作更加紧密、对亚洲的引领作用更加突出，特别是区域累积的原产地规则也将推动各国形成互利共赢的区域产业链供应链合作伙伴关系，从而为亚洲经济的繁荣发展开创新的合作篇章。

“在疫情期间不仅没有以邻为壑筑起贸易投资高墙，而且努力达成了RCEP协定，这表明了绝大多数亚洲经济体对自由贸易和多边贸易体制的坚定支持。”

2、坚持多边主义是解决四大发展赤字的关键

“世界期待找到面向未来可持续发展的新范式，而不是重回老路。”李保东表达了各方对可持续发展的共同希冀。

为应对人类社会面临的共同挑战，提升人民生活水平，联合国于2015年制定了可持续发展的目标，呼吁全球一致行动。《可持续发展的亚洲与世界》指出，由于许多发展中国家行动不足，可持续发展的步伐不尽如人意。加之新冠肺炎疫情让各国在人民生命健康、经济增长和社会发展上付出惨重代价，全球距离可持续发展的目标差距拉大。

通过分析中国、印度、日本、韩国、马来西亚等若干有区域代表性的亚洲国家的发展表现，报告提出卫生健康、基础设施、绿色转型和数字鸿沟是制约当前亚洲经济可持续复苏的瓶颈。“我们在报告中建议，当下各国政府应有重点地行动，应对卫生健康赤字，基础设施赤字，绿色赤字和数字赤字，解决四大发展赤字是推动可持续发展的重中之重。”李保东说。

报告具体阐述了可持续发展面临的四大发展赤字。“卫生健康赤字方面，报告的结论是亚洲的医疗体系尚未就解决卫生健康赤字问题做好准备。”中亚区域合作学院副院长梁子谦说，各国应通过加大卫生健康基础设施投入、建立应对重大疫情或突发公共卫生事件的储备等措施，提升卫生服务体系的可及性、公平性和反应性。

“我们在报告中指出，目前亚洲基础设施赤字巨大，政府应考虑以可持续发展为目标的长期投资，而且政府与企业之间需要彼此配合。”博鳌亚洲论坛研究院副院长曹莉分析了基础设施和绿色赤字的相关问题，“亚洲经济体现在正处于繁荣增长期，碳排放总量也处在上升趋势，中日韩等亚洲国家领导人在2020年做出的碳中和承诺受到了国际社会的广泛赞誉，现在国际社会对亚洲的期望很高，我们建议各国政府在绿色产业转型技术进步融资改革方面拿出更加切实可行的行动路线图。”

针对数字赤字，报告认为如何缩小亚洲各经济体之间的数字鸿沟，是目前亚洲面临的最大挑战之一。梁子谦说，对于互联网接入水平比较低的国家，疫情是其发展数字经济的一个加速器。报告建议政府可以抓住疫情机遇促进数字经济加速发展，推动社会管理和城市建设向数字化、智能化方向发展。

“当前坚持多边主义是消除全球发展赤字，恢复可持续发展的关键所在。”李保东说，报告特别强调了全球要加快疫苗接种进度、公平分配疫苗，在这方面中国为世界做出了榜样。“要实现联合国秘书长古特雷斯曾提出的‘重建更美未来’的愿景，国际社会需要携手应对新冠肺炎疫情的负面冲击，解决好全球治理赤字。我们认为亚洲国家认真落实了联合国可持续发展议程，坚定选择可持续发展道路，甚至愿意为此牺牲和放弃眼前的利益，这体现了亚洲人的勇气智慧与担当。”

联合国驻华协调员常启德也对可持续发展的未来持乐观态度：“寒冬阻挡不了春天的脚步，黑暗遮蔽不了黎明的曙光，当我们战胜疫情，以绿色、健康、环保地可持续发展方式朝前走，我们将重建一个更加坚韧、更加有活力的社会。”

“亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎，与其他国家和地区携手战胜疫情，解决发展赤字，促进经济融合；加大与其他地区发展中国家合作，加强经验分享，共促能力建设；积极参与国际规则与秩序重塑，推动构建人类命运共同体。”《报告》如是判断。

（本报博鳌4月18日电 本报记者 张斐晔 邹晓菁 王晓樱）

(责编：赵超、初梓瑞)