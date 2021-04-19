人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

手机“公摊面积”该谁买单

殷呈悦
2021年04月19日08:14 | 来源：光明日报
小字号
原标题：手机“公摊面积”该谁买单

　　明明买的是128G的手机，为何显示只有112G的内存？日前，相声演员岳云鹏的困惑发问冲上热搜，不少网友表示自己早有相同的疑问。据媒体报道，消费者买不到与厂家宣称内存大小相符的手机，是因为系统和预装App会占用手机的部分内存。此外，由于工业端和消费端对于1G的计算方式有所不同，对于标称128G内存的手机而言，消费者能看到的实际容量只有119.2G。

　　技术领域对1G的换算过程有所折损，原本无可厚非；设备系统会占用一定的空间，也是业内常识。但这两者对用户手机空间的占用比例，商家应该在宣传中加以提示。从网友评论来看，认为手机内存名不副实的用户大有人在，说明业内宣传普遍没有尽到提示义务。

　　更重要的是，换算折损和系统占用，都无法掩盖预装App强制霸占内存的乱象。新手机自带软件越来越多，留给用户使用的实际空间自然缩水。如果不喜欢手机的自带装置，似乎删除即可，但这恰恰是商家加重无辜用户义务的典型过程。

　　有人把手机用户的内存损失，比作住房“公摊面积”，但就算是公摊也该有系数限制，有明文可循。当下市面上几乎所有手机的可用内存都小于标注参数，且差值越来越大。这说明手机内存名不副实是业内惯例，更说明手机内存标注需要规范管理。

　　（原载于《北京晚报》 作者：殷呈悦 摘编：项锋、杨心悦）

(责编：赵超、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
一汽红旗“旗迹中国-红色之旅”活动在上海启动
　　一汽红旗“旗迹中国-红色之旅”活动现场。受访者供图 人民网上海4月18日电 （孙阳）4月18日，一汽红旗在上海正式启动以“新红旗、新征程、新贡献”为主题的旗迹中国-红色之旅活动，本次活动邀请革命家属、优秀党员代表、车主以及一汽集团的相关领导，搭乘红旗经典老爷车，红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型从上海到嘉兴南湖。…
组图：一汽红旗在上海启动“旗迹中国-红色之旅”活动
　　人民网上海4月18日电 （孙阳）4月18日，一汽红旗在上海正式启动以“新红旗、新征程、新贡献”为主题的旗迹中国-红色之旅活动，本次活动邀请革命家属、优秀党员代表、车主以及一汽集团的相关领导，搭乘红旗经典老爷车，红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型从上海到嘉兴南湖。据悉，旗迹中国-红色之旅活动将循着嘉兴南湖、江西井冈山革命根据地、江西于都、广西壮族自治区凤山、贵州遵义、陕西延安、河北西柏坡等红色足迹，致敬革命先烈，传承红色基因，赓续精神血脉，为书写新时代高质量发展新篇章积蓄动能。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部