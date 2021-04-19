殷呈悦

原标题：手机“公摊面积”该谁买单

明明买的是128G的手机，为何显示只有112G的内存？日前，相声演员岳云鹏的困惑发问冲上热搜，不少网友表示自己早有相同的疑问。据媒体报道，消费者买不到与厂家宣称内存大小相符的手机，是因为系统和预装App会占用手机的部分内存。此外，由于工业端和消费端对于1G的计算方式有所不同，对于标称128G内存的手机而言，消费者能看到的实际容量只有119.2G。

技术领域对1G的换算过程有所折损，原本无可厚非；设备系统会占用一定的空间，也是业内常识。但这两者对用户手机空间的占用比例，商家应该在宣传中加以提示。从网友评论来看，认为手机内存名不副实的用户大有人在，说明业内宣传普遍没有尽到提示义务。

更重要的是，换算折损和系统占用，都无法掩盖预装App强制霸占内存的乱象。新手机自带软件越来越多，留给用户使用的实际空间自然缩水。如果不喜欢手机的自带装置，似乎删除即可，但这恰恰是商家加重无辜用户义务的典型过程。

有人把手机用户的内存损失，比作住房“公摊面积”，但就算是公摊也该有系数限制，有明文可循。当下市面上几乎所有手机的可用内存都小于标注参数，且差值越来越大。这说明手机内存名不副实是业内惯例，更说明手机内存标注需要规范管理。

（原载于《北京晚报》 作者：殷呈悦 摘编：项锋、杨心悦）

(责编：赵超、初梓瑞)