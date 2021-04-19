周琳

原标题：重罚乐视网就算“靴子落地”吗

证券监管部门重罚乐视网及实控人贾跃亭等人无可厚非，但仅对乐视网和贾跃亭一方做出惩罚还远远不够。这也给证券监管部门提了个醒，即便是在注册制下，有证券交易所和中介机构把关，也不能完全放松警惕，要根据现阶段实际与各方形成合力严把资本市场“入口关”。

自2007年至2016年连续10年财务造假的乐视网，终于受到严厉处罚。根据中国证监会官方网站最新发布的行政处罚决定书，因财务造假、欺诈发行等违法行为，乐视网及其实际控制人贾跃亭近日共计被罚款约5亿元，贾跃亭等人被终身证券市场禁入。

这样一则A股历史上前所未有的上市公司造假和欺诈案例，几乎囊括了各种造假行为，不但令投资者蒙受巨大损失，而且极大损害了资本市场赖以生存的诚信基石，证券监管部门重罚乐视网及实控人贾跃亭等人无可厚非，但仅对乐视网和贾跃亭一方做出惩罚还远远不够。

这10年里，对乐视网的财务造假“毫无察觉”，其确切的造假总额至今仍不清楚，相关中介机构特别是财会审计机构恐怕难辞其咎；在新股发行核准制下，“带病”上市的乐视网是如何成功闯过层层把关和监督的？此前欺诈发行的金亚科技、欣泰电气等公司的部分相关责任人已被判刑，关于贾跃亭的惩罚是否该到此为止？仅有行政处罚的话，能不能震慑后来的造假者？在以信息披露监管为核心、由交易所严格履行审核把关的注册制下，少了证监会发审委，如何更有效地保证新股质量和上市公司的质量？这些问题不仅是预防财务造假的问题，而且关系到资本市场改革发展全局，值得进一步深究。

更棘手的难题来自股民。截至2020年9月30日，乐视网股东户数仍有近19万户，他们中很可能有在乐视网股价高位时买入者，在经历了贾跃亭远走海外、乐视网退市、IPO造假、再融资造假等一系列事件后，这些股民的损失该如何赔偿？

重罚乐视网不是案件的终点，尚有一系列难题待解，一些教训值得好好总结。行政处罚不应被视为“靴子落地”或例行走过场，也不应让相关涉事方有“松口气”的感觉。对财务造假和欺诈发行既要治标更要治本，任何人不该轻视金融监管部门提高上市公司信息披露质量的决心，特别是各类资本市场的主体要上好“风险教育课”“诚信经营课”“诉讼赔偿课”，在乐视网这面“镜子”前，多照照不足，常正正衣冠，勤治治未病。

当务之急应尽快将行政处罚书执行到位，不能因为贾跃亭迟迟不回国，就让投资者有“处罚书约等于废纸”的困惑。若确有必要追究刑事责任、寻求国际协助的情况，应抓紧启动相关程序。对于可能牵涉造假的资产评估机构、律师事务所、证券公司等中介机构，不管是蓄意还是失职，应一查到底，绝不手软。

乐视网案也给证券监管部门提了个醒，即便是在注册制下，有证券交易所和中介机构把关，也不能完全放松警惕，要根据现阶段实际与各方形成合力严把资本市场“入口关”。既要为提高上市公司质量营造诚信环境，又要加快解决资本市场违法成本过低问题，推动行政、司法等各部门协同作战，让上市公司不敢、不能、不愿参与造假；那些已经被财务造假坑害的投资者，在行政处罚落地之后，应尽快在新证券法的框架下，积极借鉴国内外民事诉讼索赔经验，主动拿起法律武器，在投资者保护基金等途径的帮助下，多渠道争取赔偿。

(责编：赵超、初梓瑞)