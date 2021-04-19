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老字号“名利双收”不是没可能

冯其予
2021年04月19日08:17 | 来源：经济日报
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原标题：老字号“名利双收”不是没可能

　　老字号在新时期讲出“名利双收”的新故事，不是件容易的事情，却并非不可完成的任务。老字号拥有品牌优势，在做精做强、发展壮大方面具有独特优势，而且疫情倒逼老字号在加快改革方面已做出了有关探索、积累了相关经验。相关政策也在助力老字号讲出新故事、拥抱新机遇、焕发新活力。

　　近来，有两条关于老字号的消息值得关注。一条是“狗不理”在北京最后一家门店日前停业。尽管狗不理集团向外界回应称这只是结构调整，但依然引发关注和热议。另一条是，商务部对1128家中华老字号企业2019年经营情况的调查显示，84%的企业处于盈利状态，1%的企业收支相对平衡，年营业收入达到5000万元以上占比接近50%。中华老字号企业总体利润率达到2.7%，半数企业利润率超过6%。

　　这两条新闻放在一起，恰好折射出许多老字号企业面临的局面。一方面，我国消费市场逐渐克服新冠肺炎疫情的不利影响，在国家多措并举促进消费的背景下，人气持续回升，需求加快释放，老字号企业的发展迎来重大机遇。另一方面，一些老字号企业在消费需求、消费模式更加多样化的今天，面临产品结构老化且单一、体制转变缓慢、经营观念落后、品牌建设迟滞等一系列问题，举步维艰甚至难以为继的情况时有发生。

　　老字号能不能跟上时代的步伐，在新时期讲出“名利双收”的新故事呢？这不是件容易的事情，却并非不可完成的任务。

　　首先，老字号拥有品牌优势，在做精做强、发展壮大方面具有独特优势。老字号所传承的独特产品、精湛技艺和经营理念，具有不可估量的品牌价值、经济价值和文化价值，它们承载着优秀的中华民族文化，是新时期开展诚信兴商、弘扬商业文明的核心内涵和宝贵财富。通过老字号传承和发展信誉好、质量优的产品和服务，是扩大消费、满足居民消费需求、培育自主品牌的有效途径。

　　其次，突如其来的疫情倒逼老字号在加快改革方面做出了有关探索。去年新冠肺炎疫情发生后，社区消费快速兴起，很多老字号积极加入其中。为了化解疫情带来的经营困局，很多餐饮老字号纷纷出招化“危”为“机”：有的企业积极开发半成品菜肴，有的专门建立社区微信群，开发小程序，推出社区团购业务，深耕社区这块似小实大的市场，还有的企业紧盯外地游客，杜绝“一锤子买卖”，“让游客来过还惦记”这事变得重要起来。在相关探索中，一大批老字号市场竞争力增强，品牌影响力明显提升，整体呈现良好发展势头。

　　此外，近年来保护和促进老字号发展的政策不断出台，有力推动了老字号传统特色技艺和文化的继承发展，也提高了全社会对老字号振兴发展的重视程度。日前，商务部决定组织开展2021年“老字号嘉年华”系列活动。这项活动围绕“国潮国货 品质生活”主题，聚焦传统节日、重点活动、重要展会三大节点，助力老字号讲出新故事、拥抱新机遇、焕发新活力。

　　“老字号”和“嘉年华”，这两个词语的搭配组合，能看到老字号变化的决心，也能看到老字号发展的机遇。相信在不久的将来，更多的老字号能更好地满足人民日益增长的美好生活需要，讲出更精彩的“名利双收”新故事。

(责编：赵超、初梓瑞)

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