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小家电仅有颜价比还不够

周慧虹
2021年04月19日08:17 | 来源：经济日报
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原标题：小家电仅有颜价比还不够

　　办公桌上小巧的加湿器、厨房里吸睛的煮茶器、客厅里别致的小音箱……如今，具有高“颜价比”的各种小家电，正受到越来越多消费者青睐。

　　此类小家电由于体积小巧、功能创新，加之价格往往不高，较好地把握住了市场商机，既为相关家电生产企业拓宽发展路径赢得良机，也给消费者的生活增添了便利与趣味。数据显示，2020年厨房小家电11个品类零售额566.3亿元，其中线上零售额占据一半以上，同比提升9.4%。小家电的走红顺应了当下“懒人经济”“单身经济”等趋势，给家电市场吹进一缕新风，一定程度上刺激了消费需求。

　　但是，小家电的生产经营也存在种种问题。比如，有的小家电只是“看上去很美”，操作使用多有不便；有的小家电在营销过程中涉嫌虚假宣传；还有的存在产品质量问题等。凡此种种，令消费者合法权益受到不同程度损害。

　　小家电不仅要实用，更要好用；不仅要讲求“颜价比”，更须追求性价比。唯有如此，方能满足消费者需求，得到更多人信赖，使小家电行业可持续健康发展。小家电生产企业应树立品牌意识，摒弃急功近利的经营观念，在注重产品创意的基础上，严把生产质量关，尽可能让消费者买得放心、用得舒心。同时，有关部门也应加大对小家电生产营销行为的监管力度，进一步完善小家电产品质量标准体系，有针对性地发布消费安全提示，并围绕小家电的产品质量、营销与售后服务等，探索更为有效的问题处理机制，维护好消费者的合法权益。

(责编：赵超、初梓瑞)

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