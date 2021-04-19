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理财在线培训需规范 行业团体标准制定中

王林
2021年04月19日08:20 | 来源：中国青年报
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原标题：理财在线培训需规范 行业团体标准制定中

　　日前，《理财在线培训服务规范》团体标准研讨会在北京举行。来自政府部门、科研机构、高校、行业协会、企业的10余位代表参与此次研讨会，会议交流和讨论了理财在线培训服务行业的首个团体标准（征求意见稿）。

　　在互联网上，许多打着低门槛、短周期、高收益的财富课程大量出现。许多“理财课”“财商课”的广告充斥网络，其中不乏“摆脱穷人思维”“1元学理财”“超值财商课，只需9块9，3年超过80％的人”等颇具诱惑力的广告语。

　　对于这些“悄悄走红”的低价财商课，用户褒贬不一。有人觉得普及了金融理财知识，有人觉得并没有学到真东西，有人觉得广告涉嫌虚假宣传。如何让理财在线培训行业规范发展？为此，这场研讨会讨论了理财在线培训服务行业的首个团体标准。

　　研讨会上，中国标准化研究院服务标准化研究所课题组汇报了《理财在线培训服务规范》团体标准（征求意见稿）的内容。课题组成员指出，理财在线培训是一个新兴的服务业态，近年来发展异常火热。据不完全估计，目前理财在线培训市场已达数百亿规模，部分头部企业年均增长超过50％。但在市场快速发展的同时，行业还处于初创阶段，无序、不规范竞争现象较为突出，有必要制定相关标准，对理财在线培训市场予以规范。

　　随后，与会各方代表讨论了理财在线培训服务行业的基本要求、课程设计、营销活动、信息安全、知识产权保护、消费者权益保护等内容。

　　国家市场监督管理总局标准创新司相关负责人表示，此次《理财在线培训服务规范》团体标准（征求意见稿）填补了相关标准空白，对新兴领域市场可以起到引导和规范作用。

　　国务院发展研究中心市场研究所所长助理刘涛指出，理财在线培训服务是互联网的新业态，同时涉及金融和教育的交叉领域，需要制定团体标准对行业基础内容进行规范，以应对市场的快速发展。

　　中国人民银行科技司标准规划处冯蕾强调，要明确团体标准使用的业务场景，一经推出则需要培训机构严格遵守相关内容。冯蕾特别指出，教育属性的培训机构应明确培训内容，应限定在理财知识的教授上，不应涉及理财金融产品的推荐。

　　作为企业代表，长投学堂创始人兼CEO杨乐表示，以在线理财教育为代表的“新经济”业态，已经不能照搬过去先产业化、再标准化和规模化的发展路线，不能走先粗放发展再回头治理的老路，而应该在发展之初确定发展规则，为公平有序竞争提供良好市场环境，否则就会产生严重的社会问题。

　　杨乐说，作为在线理财教育企业，长投学堂非常希望政府部门制定更加明确的规则和标准，实施更强有力的监管，来推动在线理财培训市场行稳致远。

　　与会代表认为，尽管中国在线理财教育市场依然处于发展的初级阶段，但得益于移动互联网的飞速发展，以及中国经济及社会的快速腾飞，中国的在线理财教育市场也必然会迎来跨越式发展。

　　来源：中国青年报

(责编：赵超、初梓瑞)

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