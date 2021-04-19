柳昌林、涂超华

原标题：为携手应对全球性挑战提供一个沟通对话平台

新华社海口电(记者柳昌林、涂超华)博鳌亚洲论坛2021年年会于4月18日至21日在海南博鳌举行。本届年会不仅是疫情形势下一次特殊的年会，也因恰逢论坛成立20周年，备受各界关注。

20年来，博鳌亚洲论坛为促进和服务亚洲的发展做了哪些努力？年会63场活动议题设置有怎样的特点？后疫情时代博鳌亚洲论坛如何发挥作用将亚洲和世界更紧密地联系在一起？对此，博鳌亚洲论坛秘书长李保东日前接受了新华社记者专访。

博鳌亚洲论坛为区域合作与经济增长注入活力

从默默无闻的小渔村启航，到逐渐发展成为具有世界影响力的高层次对话平台，20年来博鳌亚洲论坛见证了亚洲共识的凝聚、合作的深化和影响力的提升。

“博鳌亚洲论坛20年来所做的一切，就是为了发展、促进发展、服务发展。”李保东说，发展归根到底是为了谋民生之利，解民生之忧，最终实现共同繁荣。在博鳌的舞台上，亚太地区许多重要合作成果得以发展和完善，为区域合作与经济增长注入了活力。

与20年前相比，今天的亚洲更胜往昔。李保东表示，身处一个更加繁荣的亚洲，论坛在继续保持自身独特资源、优势和影响力的同时，将继续创新进取，和各方一道携手同行。

当前，国际形势深刻变化，大国关系持续紧张，全球经济陷入衰退，突如其来的新冠肺炎疫情给国际社会带来了前所未有的挑战。

李保东认为，面对这些挑战论坛将坚持走多边主义的团结合作之路，坚持发挥自身跨文化、跨领域、跨界别的优势，坚持发扬包容创新、合作共赢的博鳌精神，为国际社会携手应对全球性挑战提供一个重要的沟通对话平台。

20年来，论坛始终不变的是对开放和共赢的坚守，是促进亚洲和世界共同发展的初心。“我们将同世界各国政商学媒界有识之士一道，高举全球化与多边主义旗帜，共话发展共寻良策，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。”李保东说，相信在博鳌大家庭的共同努力下，博鳌亚洲论坛的舞台上必将涌现出更多智慧。亚洲和世界的下一个20年，博鳌亚洲论坛将发挥更大作用，使之更紧密地联系在一起。

60余场活动紧扣时代特点凝聚亚洲共识

作为博鳌亚洲论坛的旗舰活动，本届年会将是今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议，也是20周年系列活动的重头戏，共设置了63场活动，规模约2000人。

“各方普遍认为加强全球治理比以往任何时候都更加重要和迫切。因此为亚洲和世界发展凝聚正能量，谋发展、促合作仍将是贯穿论坛活动的主线。”李保东说，届时线上和线下会议均有中国领导人出席。中国领导人将出席大会开幕式，并参加中美企业家座谈会等一系列重要活动。此外，还有数十位各国领导人、前政要和国际组织负责人，以及一大批政商学界重量级嘉宾通过线上或线下方式出席年会。

据介绍，年会活动大体分为“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“一带一路合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”六大板块，聚焦宏观议题、行业议题、前沿科技和可持续发展等。

李保东表示，本届年会将继续紧扣时代特点，体现政商对话的特色。希望通过对这些议题的探讨，共同为后疫情时代的科技进步、行业转型和社会管理把脉问诊。

“例如碳中和、气候变化等是国际社会重要议程之一，亚洲许多国家都高度重视。期待本届年会能就此总结经验、凝聚共识，并推动务实合作。”李保东说。

中国经验赢得各方关注

新冠肺炎疫情暴发后，亚洲各国经济受到巨大冲击，中国由于采取果断措施迅速控制住了疫情，不仅及时重启经济，并完成了脱贫攻坚任务、顺利开启“十四五”规划实施等工作，中国经验和中国智慧受到各方关注。

“年会‘解读中国’和‘一带一路合作’板块是应各方普遍希望加深对论坛东道国中国的了解和认识的需要而设置的。”李保东说，2021年是中国第十四个五年规划的开局之年，作为世界第二大经济体，中国正在向着“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”迈进。设置“解读中国”板块，就是希望深入探讨中国发展走势及其对世界经济复苏的影响。

同时，各界希望以“一带一路合作”为例，探讨加强国际合作和全球治理中面临的机遇与挑战。李保东表示，在生产要素流动受阻的情况下，“一带一路”合作促进了亚洲及毗连地区的经济复苏，展现了亚洲国家促进国际合作的决心，也为完善全球治理提供了一个“亚洲视角”。

亚洲发展中国家的经济增长与减贫是过去几十年来全球化的一个重要成果。但当前出现的逆全球化的变化事实上已经开始影响亚洲国家的发展与减贫的机制。新冠肺炎疫情的发生将会加剧这种变化所带来的负面影响。

“新冠肺炎疫情并未拖后中国脱贫攻坚的进程。中国如期完成脱贫攻坚任务，千百年来的绝对贫困问题得到历史性解决。”李保东说，这是人类与贫困斗争史上的一个重要里程碑，各方都认为值得研究和借鉴，年会将进一步探讨亚洲减贫议题，为促进减贫经验交流、改善亚洲的民生和福祉而继续努力。

(责编：赵超、初梓瑞)