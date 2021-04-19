丁乐、刘汉能

原标题：听，云广交会上企业的逆袭故事

15日开幕的第129届广交会第三度“登云”，近2.6万家参展企业、超270万件展品、遍布五大洲的采购商……参展热度印证着我国外贸的“开门红”。

一季度，我国进出口总值同比增长29.2%，整体规模和出口、进口规模均创历史新高。“一季度外贸呈现增势良好、结构优化、质效提升、创新赋能等特点。”商务部外贸司司长李兴乾说，“这主要是国际需求回暖和中国外贸产业强大供给能力共同作用的结果。”

数据背后的积极动向引人瞩目。民营企业活力增强，拉动我国一季度出口增速18个百分点。本届广交会上，生产企业和民营企业占比分别达49.3%、86.8%，已经成为主要参展主体。

经过前两次云广交会历练和自身数字化转型，参展企业表现游刃有余，海外营销更精准，直播带货更熟练，服务业务更多元。“我们除了继续打造虚拟VR云展厅能边逛边点击，还同步进行专场直播和专属客户直播。”格兰仕集团相关负责人说，“咨询效果超过预期。”

82万件新品展示、137场网络发布会、2600个虚拟展厅……参展企业打造中国制造和创造的“云盛宴”。广交会新闻发言人徐兵说：“众多新产品、智能产品、‘三自一高’产品亮相，出口商品结构优化，足见中国外贸企业的活力。”

自动喂食器、可折叠喂水器、升降桌子碗……小小宠物用品也有大乾坤。珠海市休普设计制作有限公司市场部经理赵蓉说，疫情催热“宅经济”，公司靠创新研发抓住机遇，2021年第一季度订单总量同比增长30%，产品畅销欧美，现在正在扩充厂房以提高产能。

与此同时，不少企业“内外兼修”“软硬并施”。广东万事泰集团有限公司执行总裁刘炳耀说，广交会是企业实现转型的重要平台。公司以外贸代工起家，十年前参加广交会，六年前收购德国品牌欧德罗后开始发力内销，去年内销业绩翻倍；今年第一季度的进出口额同比增长2倍多，全年的生产订单已经排满。

刘炳耀说，企业“两条腿”走路，走快要靠研发硬实力和品牌软文化。公司推进智能化、数字化、服务型制造优化的战略，加大研发设计和线上营销投入。目前欧德罗智能制造新工厂正在建设中，预计投资逾20亿元。

中国外贸企业的长足发展，得到了各地在平台建设、业态模式融合、营商环境优化等各方面的支持，外贸新业态新模式相应地蓬勃发展。

在参加广交会的过程中，广州市虎头电池集团股份有限公司看好东南亚市场和新经济潜力，与菲律宾客户达成跨境电商战略合作关系，新开辟了当地两大电商平台的渠道。“越来越完善的跨境电商政策和技术助力我们打通外贸新通道。”虎头电池相关负责人说。

本届广交会在泰国、新西兰、美国等32个国家的44场云推介活动也得到广泛而热烈的反响，十余家机构、企业加入广交会全球合作伙伴计划，共享资源和渠道。

印尼长友集团董事长黄一君表示，此次集团安排100多名采购人员参加广交会，这是集团联系供应商的重要渠道，也是进行采购的主要平台。随着印尼经济活动的恢复，当地需求将增加，广交会产品种类多、品质好，深受印尼消费者欢迎。

徐兵说，广交会三度“登云”更好发挥全方位对外开放平台作用，将发挥中国制造优势和消费优势，用中国发展的最新成果来惠及国际贸易以及世界经济的增长，为全球经济复苏提供强劲动力。

(责编：赵超、初梓瑞)