郭宇靖

原标题：北京首次公布土地合理上限价格

北京市规划和自然资源委员会日前发布了本年度第一批次商品住宅用地出让公告的补充公告，针对今年第一批次通过挂牌方式出让的29个项目，公布了土地合理上限价格、竞建“公共租赁住房”上限面积等，并要求竞买人对未来房屋售价及住房最低品质保障等内容做出承诺。

据了解，这是北京市首次公布土地合理上限价格，通过合理控制地价，推动商品住宅用地供应由“价高者得”的单一目标向完善市场、促进土地利用、保障民生等多目标管理转变。

在地价上限设置方面，此次商品住宅用地地块超九成溢价率未超过15%，通过进一步降低溢价空间、竞其他条件确定土地竞得人。

专家表示，此举体现了土地市场公开、公平、公正原则，提高市场信息透明度，便于企业测算，进而引导企业理性竞买，有利于实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。

此外，补充公告明确，竞买人须提交的《房屋售价承诺书》模板中，除需承诺房屋售价外，还需承诺项目要满足最低品质保障要求，内容包括绿色建筑二星级标准、采用装配式建筑且装配率达到60%、设置太阳能光伏或光热系统。

这将有助于引导企业理性竞买，在保证自身合理利润的同时，为未来住宅质量提升留足空间。

(责编：赵超、初梓瑞)