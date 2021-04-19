刘慧

原标题：基金市场“跌宕起伏”，钱袋子怎么理？

新华社北京4月18日电(记者刘慧)去年频频“出圈”的公募基金今年一季度的表现可谓“跌宕起伏”。市场行情波动、募集发行转冷、分红力度罕见……面对公募基金市场的诸多变化，我们的钱袋子应该怎么理？

市场“画风突变” 基金话题频上热搜

一季度的基金市场行情可以用“过山车”来形容。牛年春节前，A股市场一路高歌猛进，带动权益类基金平均收益持续上升，市场热度不减。

然而春节过后，市场“画风突变”，行情出现了较大幅度的调整，权益类基金平均收益不可避免出现回撤。

Wind数据显示，截至3月底，剔除今年成立的新基金，包括股票型和混合型基金在内的权益类基金今年一季度平均收益率为-2.3%，其中超过六成的基金亏损。指数基金整体表现同样不佳，被动指数型基金一季度仅有24%的产品获得正收益。

而一些前期受到投资者追捧的热门基金产品在一季度内甚至出现了超过50%的回撤，让很多新进场投资者直呼“很受伤”。

“一季度自己之前追的白酒、新能源基金跌得很凶，后来我直接把行情软件卸载了，省得闹心。”在北京工作的“90后”小肖谈起一季度的投资“战绩”不无苦涩。

随着越来越多的年轻人加入“养基大军”，基金市场波动的相关话题频繁出现在一些互联网平台上。

据记者观察，今年一季度几乎每次市场下跌，“基金”等相关话题词都会冲上微博热搜。市场震荡让不少人倍感难熬，甚至有网友涌入二手拍卖平台以基金亏损为由转卖闲置物品。

“新基金”发行由热到冷 “老基金”分红力度罕见

今年一季度，公募基金发行市场经历了火热到寒冷的过程。春节前，市场延续了去年以来的赚钱效应，新发基金的销售在前两个月火爆依旧，“爆款基金”频现。

总的来看，一季度新成立基金规模超万亿元，超过2020年总额的三分之一。这个季度发行规模在公募基金的发展历史上也是非常靠前的。

不过，随着基金业绩的回撤，相比于前两月，3月新发基金热度转凉。除总体募集规模下降外，单只产品的平均募集规模更是下滑明显。1月单只产品超40亿元的平均募集规模到3月降至15.33亿元。从另一个维度看，3月的“日光基”只有7只；而1月与2月分别有39只与16只。

“新基金”发行酝酿变化的同时，一季度“老基金”出现了罕见的分红力度。

Wind数据显示，一季度共有1082只公募基金分红，分红总规模接近900亿元，大幅超越前几年同期的分红规模。和以往不同的是，今年一季度，权益类基金成为分红主力军，分红规模占比超过70%，成为名副其实的主力军。

业内人士分析，今年一季度基金大手笔分红，一方面是由于基金利润丰厚；另一方面，市场短期调整也带来了分红的契机，基金公司为提升投资者持有体验，增强投资者对产品的信任感，从而进行基金分红。

但同时需要注意的是，投资者不能简单地根据分红规模来选择基金。分红规模只是从一个侧面反映了此前某时段基金的业绩表现，而分红之后的赚钱能力，更多取决于此后市场表现和基金管理人的投资能力。

面对“跌宕起伏” 钱袋子怎么理？

一季度以来，很多投资者特别是年轻的“养基人”感觉市场的波动远超自己预期，基金净值走势更是“不按剧本上演”。

银河证券基金研究中心负责人胡立峰认为，投资者的疑问和焦虑可以理解。本轮调整较大或者回撤较大的基金，不少都是7年、5年、3年业绩排名较为靠前的基金。近期业绩较为抗跌的基金，不少都是过去1年、2年业绩排名较为靠后的基金。

“当然也要反思与总结，不能绝对化长期投资，而是长与短结合起来，长期业绩是短期业绩的叠加，需要关注短期业绩背后的逻辑是否发生变化。”胡立峰说，持有基金是长期投资行为，不建议在短线剧烈波动的时候采取激进交易方式。

近年随着居民收入提升、金融市场的发展，公募基金成为越来越多投资者，特别是年轻人打理钱袋子的重要选择。中国基金业协会最新数据显示，截至今年2月底，公募基金规模达到21.78万亿元，较2020年末的19.89万亿元，新增1.89万亿元，涨幅约为9.5%。

在多位业内专家看来，“十四五”开局首季的中国经济表现亮眼，未来我国经济持续稳定向好发展的趋势不会改变。

“十四五”规划纲要提出，多渠道增加城乡居民财产性收入。这意味着，投资理财市场将迎来更多机会。对于投资者来说，要对自己的“钱袋子”进行合理配置，正确认识风险和收益的关系，分享中国经济发展的红利。

(责编：赵超、初梓瑞)