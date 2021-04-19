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疫情下消费格局改变 企业该如何应对？

2021年04月19日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：疫情下消费升级，企业该如何应对？

当前，疫情已在国内得到了有效防控，但它对中国社会经济，无疑产生了不可逆转的巨大影响。在年轻一代日渐成为主力消费人群的背景下，未来几年中国市场将呈现怎样的趋势与格局？企业又当如何应对？

围绕以上话题，来自中国中车大自然科技、中国电子三亚湾信息港、例外服饰/方所文化、贝泰妮集团、金嗓子集团、惠达卫浴、图森木作、科顺防水、惠康食品、有山农业共10位企业家代表，在4月15日举行的CCTV-1《大国品牌》之《总裁与新品》圆桌会上，针对这个时代年轻人需要什么样的消费升级产品，如何引领消费新需求展开了探讨，如何应对新市场。

据最新发布的《2020健康生活力报告》显示，疫情形势的变化，将加速中国消费市场格局的改变，包括消费意愿提升、消费结构调整、消费行为更加理性，以及线上线下消费加速融合。在此背景下，企业应抓住商机，针对消费行为的新特点及时灵活调整产品和营销策略。

与会者认为，中国市场正从以制造业为驱动的“生产社会”，向以消费为全面驱动的“消费社会”转变，当前很多中国企业的经营理念与产品，依然是服务于前者。对于1990年到2000年出生的Z时代缺乏了解，很难把控其消费特点。

中国中车大自然科技副总裁罗勇认为，虽然遭遇疫情影响，但中国人的消费总体依然呈升级态势。“以床垫为例，这是个看似早已全面普及的商品，然而据统计，现在中国床垫的使用率依然不足60%。不过与70、80年代相比，肯定提升很多，并且未来随着城镇化加快，床垫使用率会普及到80%、90%，所以消费始终是在升级。”罗勇说。

贝泰妮集团董事长郭振宇表示，疫情时代， 95后、00后等互联网时代的消费者，追求个性化、特色化和创新。他们希望在社交圈当中获得认同，对媒介的选择和操控能力上升，很容易形成圈层文化。这种圈层文化从小众到中众最终到大众，破圈成为品牌。

“新世代的年轻人，出生于国泰民安、国家崛起、物质富足的时代。文化自信会加深对本土化的认同，所以新国货的崛起势不可挡。”在例外服饰/方所文化创始人兼董事长毛继鸿看来，作为企业，需要把握时代变化，改变、自身观看问题的方式与角度，找到自己的角色和身份，才能够赢得市场与消费者的认可。

在关于“消费升级，是否需要企业推出新的产品才能够实现”的话题上，企业家们产生了较大分歧。

中国电子科技开发有限公司总经理助理何久敏、惠达卫浴常务副总裁王佳均表示，消费升级必须通过推出新品实现带动。“喜新厌旧是人类最基本的消费心理。企业的产品必然要不断迭代，否则一定被消费者所抛弃，并且这种推新不仅在于产品形态，也包括包装、品牌宣传等外在形式。”何久敏说。

图森木作执行董事兼总裁王维杨则认为，消费升级与是否推出新产品，并不存在必然的联系。经典产品顺应时代潮流，在坚守传统、特质或效果的基础上，对配方、口味、包装等方面进行调整，同样可以继续保持领先地位。

惠康食品董事长助理庞寅龙也表示，推出新产品是企业必有的经营策略，但绝不是消费升级所必须的。“所谓升级，一定是在保留原有的优势基础上进行迭代，并非必须推出全新的事物。”

金嗓子集团董事长助理李庆认同“消费升级不一定需要企业推出全新产品”的观点。

在科顺民建总裁徐汝意看来，新品包含几个定义：一是配方全新升级，成为完全不一样的东西；二是包装升级，里面东西一样但包装不一样；三是沟通升级，里面还是一样的东西但阐述点不一样。但归根结底，新品的“新”不是由企业而是由消费者来定义。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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