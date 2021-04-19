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人类探索宇宙新时刻：火星19日将迎来首架直升机试飞

2021年04月19日08:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：人类探索宇宙新时刻：火星19日将迎来首架直升机试飞

　　综合报道，美国国家航空航天局(NASA)宣布，火星上第一架无人直升机——“机智”号 (Ingenuity)直升机的首飞将于4月19日举行。外媒认为，“机智”号直升机的首飞意义不亚于莱特兄弟首次在地球上试飞人造飞行器，将为人类探索宇宙的方式带来新“利器”。

当地时间2021年4月4日，美国国家航空航天局一架独创的直升机在飞行前降落在火星表面。美国国家航空航天局解释称：一架精巧的迷你直升机已降落在火星表面，为首次飞行做准备。这架超轻型飞机被固定在“毅力”号漫游者的腹部，该漫游者于2月18日在火星着陆。

　　当地时间2021年4月4日，美国国家航空航天局一架独创的直升机在飞行前降落在火星表面。

　　消息称：“美国宇航局预计，不早于4月19日举行无人直升机火星首飞 ，时间大概是美东时间3点30分”。直升机首飞的相关数据将在飞行结束几个小时后传回地球。

　　据此前报道，“机智”号直升机的首飞已经被多次推迟。

　　据报道，这次飞行是一次真正的挑战，因为火星上的空气非常稀薄——密度不到地球大气压力的百分之一。这就意味着，为了飞行，火星直升机旋翼桨叶的旋转速度，必须比在地球上的直升机要快得多。

　　NASA称，这种“前所未有”的直升机操作非常危险，但表示它可以获得关于火星条件的宝贵数据。

　　“机智”号直升机搭载“毅力”号火星车于今年2月成功降落在火星表面。按照美国宇航局计划，火星车将监控直升机的飞行过程，并将拍到的图片和数据传回地球。

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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