原标题：制造业招工遇冷、大批工厂难招人 劳动力都去哪了？

急！工人紧缺！月薪8000元，转眼就被一万元“挖”走！制造业工人都去哪了→

(央视财经《经济信息联播》)近日，“今年高校毕业生909万创历史新高”成了热议话题。2个多月后，这些毕业生就将走进社会寻找工作，最难就业季的声音也是不绝于耳。

不过工作真的如此难找吗？近年来，制造业工厂似乎成了就业市场被遗忘的角落，不是老板挑工，而是工挑老板。

制造业招工难：求职人没来 来了离职人

哪怕高薪高福利也似乎难得到年轻人的青睐，这是为什么呢？先来看看一位网友的招工日记。

广州番禺一位网友，近日被领导派去招工，没想到成了他工作以来最大的难题。

在很多制造业发达地区，招工难的现象存在多年。有的企业为了留住一线工人，只能采取不断涨薪策略，还有的甚至将稳定员工写进了企业战略。

浙江省慈溪市某企业负责人 胡力君：我们在去年工资基础上，增加15%到20%工资。

有媒体报道，近日江苏一家电子厂以月薪8000元招来的普工工人，刚到现场就被隔壁电子厂以月薪1万元抢走了。工厂为什么招不到人呢？

浙江省慈溪市某企业负责人 胡力君：招一个技工，可能每月15000元也不见得能招到。

如今工厂工人主要以90后、00后年轻人为主。他们生长在中国经济腾飞的时代，生活条件和受教育程度，普遍比前辈更高，思想更自由，活得更自我，不愿意待在活多钱少的工厂里。

疫情期间 新增骑手四成曾是制造业工人

一边是毕业生难就业，另一边却是大批工厂难招人。国家统计局数据显示，目前我国劳动人口规模近9亿，这么多的劳动力都去哪了呢？

快递、外卖和网约车等互联网服务业快速发展的当下，职场新人有了更多选择。

中国急速壮大的互联网服务产业，如同一块迅速膨胀的海绵，正吸纳着越来越多的青壮年劳动力。

中国人民大学公共管理学院教授 刘昕：快递行业有一个特点是，第一上手快，第二可以掌控自己挣多少钱，而现在的年轻人更愿意过一种自己能够掌控的生活。

2019年，中国快递业务从业人数已突破1000万人，餐饮外卖员总数已突破700万人。2020年的疫情更是加剧劳动力产业间的移动，某平台曾公布数据：疫情期间两个月内新增骑手58万人，其中40%来自制造业工人。

国家发改委经济研究所研究员 陈新年：从本质上讲，这个劳动力群体的转移，实质上是从技能要求比较低的加工制造业，转入到服务业中同样技能要求比较低的快递外卖行业。

很多原本有着体面工作的人也开始另谋出路，中年程序员选择跑滴滴，月薪4万的设计师选择送外卖，一时间互联网蓝领群体似乎成了藏龙卧虎之地。

2018年的一个数据曾引起轩然大波，当时国内外卖小哥人数接近700万，按比例换算，硕士及以上学历的外卖小哥超过7万。

国家发改委经济研究所研究员 陈新年：就业“冰与火”的现象肯定是不正常的，我们希望用人单位和找工作的求职者相互是匹配的，出现一个良性循环。

劳动力产业转移背后的时代变迁

制造业招工遇冷、互联网就业火热，这一冷一热之间，其实是大时代变迁下的人们就业观念的转变。

回看过去，进工厂也曾是一代人的梦想。上世纪80年代，改革开放的号角响遍中国大地，曾经祖辈耕田种地的农民，一下子多了新的就业选择——进城打工。这是中国“制造工厂”时代的主力军。他们以进厂当工人为荣，努力扮演着巨大工业机器中的无数“螺丝钉”，撑起了珠三角、长三角等制造业高地的半壁江山。

数据显示，2008年至2018年，从事制造业的农民工平均年增长率为-2.84%。新生代的农民工，大多不愿意再遵循父辈的工人职业路径。2019年，美团外卖的400万名骑手中，40岁以下的骑手占比高达83.7%。

中国人民大学公共管理学院教授 刘昕：不同的时代，人们会热衷于不同的行业，这是社会发展的一种正常现象。

制造业工厂智能化、自动化设备日益完善，也在削减普通工人的岗位。牛津经济研究院2019年曾发布报告指出，新安装一个机器人将会削减1.6个岗位，到2030年，全球制造业就业将因此减少2000万。

虽然机器能取代大量普工需求，却依然难以撼动很多高级技工的岗位，高薪之下往往一“匠”难求。方鹤云的企业近期要生产一批制造工艺相对复杂的产品，为找到符合技术要求的工人，方鹤云不惜动用人脉关系，四处委托。

广东东莞某电子产品企业负责人 方鹤云：平均一个月至少有15000元以上，麻烦您尽快，我们正缺这个人员。

随着制造业的发展，其就业门槛逐年提高，知识型、技能型劳动力将成为主流。但传统意义上，技术工人三年出徒，十年出师，高级技术工人的培养，的确比快递小哥要难得多。

近年来，中国制造业产值连年递增，截至2020年，连续十一年保持世界第一制造大国地位。中国从制造业大国通往制造业强国的趋势不可阻挡。

清华大学就业与社会保障研究中心主任 杨燕绥：制造业是能够衡量一个国家生产力的重要水平，科技进步，还有互联网社会，其实都是在提高制造业的能力和水平，并不是取代制造业。

(责编：赵竹青、初梓瑞)