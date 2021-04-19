原标题：抗疫主题音乐节目《星光》传递爱与希望

新华社北京4月16日电（记者王思北）“灵魂之树在风中摇晃，天使展开坚实的翅膀，牵引我们走出那黑夜，天使给我们点点星光……”嫦娥五号搭载升空的这首抗疫主题音乐节目《星光》登月证书颁授仪式暨节目创作研讨会16日在中国外文局举办。专家学者、外国驻华官员等与会人士认为，《星光》体现了人类共同的价值追求，传递了爱与希望，产生了跨越国界、跨越种族的情感共鸣。

据悉，抗疫主题音乐节目《星光》由国务院新闻办公室监制，中国外文局中国报道社、腾讯公司、划时代文化联合制作。来自中国、韩国、巴基斯坦、委内瑞拉等国的十位小朋友用他们的本国语言共同演唱，赞美各国在防控疫情中作出努力和牺牲的抗疫英雄。2020年11月24日，嫦娥五号搭载存储《星光》歌曲的芯片顺利升空，开启登月之旅。

中国外文局局长杜占元表示，《星光》展现了人类面对疫情时团结协作、共克时艰的精神，传递了尊重生命、礼赞英雄、团结合作的理念，表达了中国与世界各国携手并肩、战胜疫情的信心。《星光》播出后在全球受到好评，海外点击量超过5000万，产生了跨越国界、跨越种族的情感共鸣。

中国文艺评论家协会副主席兼秘书长徐粤春认为，《星光》运用诗一般的语言把人类在抗疫中的共同情感描绘出来。旋律真诚朴实、直抵人心，容易被不同的人群接受，具有世界性音乐的特点。

“《星光》也许并不耀眼，却打动人心。通过润物细无声的特点和生动的纪实影像，有效传递了中国精神和中华文化理念。”北京交通大学语言与传播学院党委书记王虹英说。

会上，国家航天局探月与航天工程中心向节目制作方颁发了探月工程三期嫦娥五号搭载证书。

(责编：赵竹青、初梓瑞)