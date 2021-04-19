罗逸姝

原标题：4月新发基金规模不足500亿份

近期，新基金发行规模持续缩减，爆款基金数量不断减少，基金发行“降温”态势明显。同花顺数据显示，以基金成立日作为统计标准，截至4月16日，4月内共有47只基金发行，调整后的发行份额为498.30亿份。

根据同花顺数据，今年1月，新基金调整后发行份额高达4901.2亿份，创下去年7月以来的新高；2月，受春节假期影响，发行份额降至2966.80亿份；3月进一步降至2819.95亿份。4月则出现“断崖式下跌”，前半个月新发基金规模不足500亿份。

同时，“爆款”基金数量也在减少。据记者不完全统计，今年1月，仅“日光基”的数量就达39只，还有一只基金实现近2400亿元认购规模，创下公募基金历史新纪录。3月，五只基金实现一日售罄，其中三只为债券基金。截至记者发稿时，4月以来只出现一只“日光基”和一只发行规模超百亿的新基金。

还有多只基金延长了募集时间。4月16日，中融鑫锐精选一年持有混合公告称，将该基金募集期由4月16日延长至2021年6月23日（含当日）。业内人士表示，延长时间顶格，也是基金公司在发行档期无法调整时的另一种策略，通过延长发行期来避开当前低迷的市场。

从结构看，由于A股年内震荡加剧，以股票型与混合型为代表的权益类基金“退烧”最快。同花顺数据显示，2月至4月，股票型基金发行份额占总份额的比例分别为17.65%、12.78%和9.88%，混合型基金占比分别为70.16%、67.10%和31.61%。值得注意的是，债券型基金的发行份额占比从2月的10.13%大幅上升至4月的58.51%。

(责编：罗知之、初梓瑞)