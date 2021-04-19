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五大上市险企一季度保费收入不及预期

罗逸姝
2021年04月19日09:05 | 来源：经济参考报
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原标题：五大上市险企一季度保费收入不及预期

日前，A股五大上市保险公司一季度保费数据全部出炉，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保和新华保险五大上市保险公司共计实现原保险保费收入9731.78亿元，同比增长2.64%。从结构来看，五大上市险企寿险业务增速均有所放缓，而在“车险综改”落地的背景下，车险市场短期盈利承压，险企开始转向重点布置“非车”市场。

今年一季度，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保和新华保险分别实现保费收入3239亿元、2437.75亿元、2034.02亿元、1387.09亿元和633.92亿元，同比增幅分别为5.23%、-5.45%、4.97%、6.27%和8.83%。

寿险业务增速均有所放缓。一季度，中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险分别实现保费收入3239亿元、1663.97亿元、954.17亿元、633.92亿元和506.6亿元，同比增速分别为5.23%、

-4.49%、3.89%、8.83%和-5.45%。除新华保险外，其余四家公司3月单月保费均为负增长。国君非银刘欣琦团队预计，主要原因系老款重疾产品停售过度消耗有重疾购买需求的客户，以及新重疾产品上市初期代理人对产品的培训尚不到位，供需均尚未呈现常态。

财险方面，今年一季度，人保财险、平安财险、太保财险分别实现保费收入1355.52亿元、661.75亿元和432.92亿元，分别同比增长6.20%、-8.84%和11.93%。从非车业务来看，平安财险非车业务（不包含意外与健康险）保费182.97亿元，同比下降15.85%。值得关注的是，人保财险、平安财险的意外与健康险继续快速增长，2021年一季度，分别实现保费收入436.46亿元、52.39亿元，分别同比增长25.4%、28.44%。

招商证券指出，一季度平安、人保、太保财险的保费同比增速仍在低位维持，主要是车险保费出现负增长拖累整体增速，这在同期我国汽车销量同比大幅增长75.6%的背景下难言乐观，行业全年车险保费预计将维持负增长。后续非车险业务将成为财险业务增长的关键，竞争加剧下需关注行业的费用率水平。

同花顺数据显示，申万二级保险行业指数月内下跌4.21%，今年以来已跌去13.31%。不过，机构对保险行业后市展望依旧较为乐观。招商证券称，考虑到2至4月的客养缓解，代理人可开拓的潜在客户增加等因素，全年销售端仍将有望实现U型反转，实现正增长。开源证券也表示，上市险企3月保费收入略低于预期，主要受需求恢复较慢、经营重心转移影响。预计上半年负债端整体维持弱复苏趋势，近两周十年国债收益率有所回落，保险2021年再投资利率扩张趋势较为确定，利于保险投资端利差扩张和估值修复。

A股上市险企保费收入情况

数据来源：上市公司公告、同花顺

公司名称 2021年一季度

（亿元）

2020年一季度

（亿元）

同比增速

（%）

中国平安2437.752578.28-5.45中国人寿323930785.23中国人保2034.021937.74.97中国太保1387.091305.196.27新华保险633.92582.468.83

(责编：罗知之、初梓瑞)

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