韦夏怡

原标题：大消费韧性凸显 持续升级蕴藏投资潜力

来源：国家统计局

2021年一季度经济数据开局良好，社会消费品零售总额增速超出市场机构预期，“大消费”复苏动能正持续释放。微观层面，已披露一季度预报的114家消费领域A股上市公司中，超八成业绩预喜。专家和机构表示，消费正取代投资成为需求端主力，未来10年将是持续消费升级时代。

线下消费复苏加快

4月16日，国家统计局数据显示，今年一季度社会消费品零售总额同比增长33.9%，两年平均增长4.2%；3月社会消费品零售总额同比增长34.2%，比2019年3月增长12.9%，两年平均增速为6.3%。

专家表示，一季度消费增长呈加快势头，正取代投资成为需求端主力。“去年4月份开始，需求端的改善主要靠投资，今年则转为消费。”国际金融专家赵庆明指出，3月社会消费品零售总额两年平均增速为6.3%，是去年8月转正以来的最高增速，比1至2月的3.2%加快了3.1个百分点。不过与疫情前8%左右的增速相比仍有一定差距，说明消费仍未恢复到疫情前水平。

国泰君安认为，3月消费边际明显走强与两方面因素有关，一是年初疫情冲击和“就地过年”影响消退，二是失业率进一步下降，居民收入增速明显修复，支持消费持续走强。

值得注意的是，线下消费正加快改善。“目前诸多迹象表明线下消费已经在加快复苏。3月，餐饮收入两年复合增速达到0.9%，月度规模首次高于疫情前水平；限额以上住宿业企业客房收入同比增长138.1%，两年平均下降4.9%，降幅较1至2月收窄近10个百分点。此外，清明节假期旅游出行人数达到2019年同期的94.5%，电影票房也突破历史同期最高纪录。”星石投资相关负责人指出，“往后看，居民消费仍有进一步上行空间。一方面，虽然一季度居民消费支出增速已由负转正至3.9%，但距离2019年同期的6.1%还有差距；另一方面，一季度居民储蓄率仍在40%左右，显著高于往年同期，预计未来将加速释放。”

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金也表示，消费作为慢变量，最终会回到往年增速水平，完全恢复需要多长时间还有赖于疫情的控制。

上市公司基本面强劲

牛年以来，A股市场持续震荡，食品饮料、医药生物、家用电器等消费细分行业的核心资产估值均出现不小幅度回调。长城基金副总经理、投资总监杨建华认为，在经历了近两个月的持续回调之后，估值总体上仍处于合理偏贵水平。但目前宏观经济基本面和相关上市公司基本面依旧强劲，只要公司经营不发生大的变化，行业地位、竞争优势能够维持甚至不断强化，估值维持在相对偏贵的水平可能成为一种常态。从中线来看，行业或正迎来布局“窗口期”。

根据Choice数据，近一个月以来，多板块呈现不同程度涨幅，如酿酒行业板块涨幅13.49%，纺织服装板块涨5.99%，文化传媒板块涨5.51%，食品饮料板块涨4.51%，旅游酒店板块涨3.59%，商业百货板块涨2.98%。

从上市公司业绩看，截至4月16日，超过1500家公司披露了一季度业绩（含快报/预告），约七成业绩预喜，这其中也不乏消费领域各行业公司。其中，已披露一季度预报的114家消费领域上市公司中，超八成业绩预喜。

安信证券指出，对比已披露的一季度业绩预告与2019年同期数据，日常消费方面，医药领域依然受益于海外疫情反复，防护手套、口罩、核酸检测仪器等防疫用品的需求依然旺盛，制药企业和疫苗企业同样持续受益，医疗服务的基本面依旧受损，但亏损幅度有所收窄；农林牧渔方面，随着生猪产能的恢复和猪价回落，畜禽养殖业利润较2019年一季度大幅下降，饲料及其他农产品则继续受益于下游需求的提升；食品饮料方面，食品加工保持盈利增长，饮料行业中，二三线白酒品牌和鸡尾酒展现了较强的业绩弹性；可选消费方面，疫情期间受损行业的基本面出现了显著的改善，主要包括零售、旅游、服装、机场等行业，酒店餐饮依旧处于亏损状态，但亏损幅度收窄、业绩反转可期。

服务业复苏成为一季度消费复苏的重要原因。如3月餐饮收入显著回升，同比增长91.6%，两年平均增长也已转正。广发证券首席经济学家郭磊指出，疫苗出现后，服务业可能出现一轮比较集中的补偿性消费。

“随着居民活动半径和线下服务业场景的进一步打开，后期消费场景恢复将带动消费增速重回向好轨道。”平安基金指出，由于消费及服务业2020年受到的抑制最强，2021年复苏的力量大概率会强于出口和投资。长期看紧抓消费升级核心赛道与赛道龙头公司，人口结构与消费理念、财富结构变化决定未来10年将是持续消费升级时代；中期看赛道领先与格局优化，中国在白酒、餐饮、酒店等集中度提升空间十分广阔；短期看业绩趋势加速，可选消费步入逐步复苏阶段。

(责编：罗知之、初梓瑞)