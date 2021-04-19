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大湾区大未来丨粤港澳大湾区给创业者带来无限机会

刘润泽
2021年04月19日09:17 | 来源：央视新闻
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原标题：大湾区大未来丨粤港澳大湾区给创业者带来无限机会

　　随着科技日新月异的进步，扫地机已逐渐进入千家万户。但你又见过会自己洗拖布的拖扫一体机器人吗？在东莞松山湖国家高新技术产业开发区有这样一家公司，他们自主研发生产了这样的机器人。

　　据了解，东莞松山湖国家高新技术产业开发区，利用香港优秀的人才资源，引进了近30个香港毕业生到园区进行创业。截至目前，机器人基地孵化创业实体80个，累计总产值超过35亿。

　　而在众多创业公司当中，云鲸智能科技（东莞）有限公司研发的智能扫拖机器人—NARWAL J1“小白鲸”自一年多前进入大众眼球以来，就受到了广泛的关注与好评。

　　今年31岁的云鲸创始人张峻彬告诉记者，公司成立于2016年，经过5年的发展，目前有职工600余人，已申请专利110余件。而拖扫一体机器人于2019年底进入市场，2020年全年销量突破20万台，并上榜2020年《时代周刊》年度百大最佳发明榜单，受到国际社会的高度认可。

　　创业路上，并非一帆风顺。张峻彬告诉记者：“一开始创业困难是非常多的，尤其是刚开始创业资金会非常紧张，生活也会受到很大影响。而且在创业过程中，自己一个错误的抉择，整个公司就要跟着‘买单’。困难时，自己曾经还在公司睡了一年半，但是自己坚信会一步一步走过来。”

　　五年来，云鲸不断发展，能取得如此成就，与粤港澳大湾区密不可分。“大湾区对于自己创业的帮助非常大，目前公司在深圳、东莞都有研发中心。大湾区是非常好的，无论是市场、品牌、研发、制造以及具备国际化视野的人才都非常集中，能给创业者带来无限机会。”张峻彬说。

(责编：赵超、初梓瑞)

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