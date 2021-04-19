莫谨榕

原标题：大湾区 大未来丨港人扎根奋斗在惠州，惠港“同频共振”赢未来

夏日里的惠州西湖风光旖旎，景色宜人。

近年来，西湖之畔频频传来大项目签约的喜讯。2020年末，惠州惠阳牵手港资企业伯恩光学共建惠阳（良井）智慧互联网科技园。该项目计划总投资350亿元，将成为这家全球最大玻璃面板生产商在惠州惠阳布局的第五个生产基地。

港资企业伯恩光学

伯恩光学在惠州加大投资，是粤港澳大湾区建设的大背景下，惠州与港澳深入融合、同频共振谋未来的一个缩影。惠州深度融入大湾区建设，产业更高端，前景更广阔，越来越多港资企业抢滩惠州机遇，越来越多香港青年来到惠州走上创新创业的大舞台。

最新数据显示，惠州市外资企业共有6691家。其中，港资企业有5829家，在全市外资企业中的比例达87%，澳门企业有12家。

2019年12月开园运营的惠州仲恺港澳青年创业基地目前已经累计共引进企业/项目28家，在孵项目21个，其中港澳项目13个，台湾项目4个，博士项目3个，海归项目1个。港澳资企业已成为推动惠州发展的一支重要力量，港澳人才也在源源不断为惠州发展添砖加瓦。

香港父子档扎根奋斗在惠州

惠州和香港地缘接近、人文相亲、交通便利，旅居香港的惠州籍乡亲达100多万人，每7个香港人中，就有1个是惠州籍。因此，改革开放以来，惠州一直是港资企业投资的青睐地之一。

港资企业伯恩光学

伯恩光学就是其中的代表。2008年，伯恩光学（惠州）有限公司注册成立，并投资10亿美元在惠州建起首个生产基地。12年间，伯恩接续在惠州惠阳开辟了4个产业基地，增资扩产达29次，累计投资超过380亿元。

问起当初为何相中惠州，伯恩光学创始人杨建文笑着说，“这里让我感觉很舒服。我去过全世界很多地方，还是觉得在惠州最亲切，这里环境好、人才多，发展事业所需的一切因素，都能在大湾区找到。当地政府对企业扶持力度很大，我们能发展这么大有赖于当地政府的支持。”

港资企业伯恩光学

香港企业选择惠州，也为自身发展找到了一方沃土，开辟了发展壮大的新天地。如今，伯恩光学已经成为全球生产规模最大、生产能力最强、生产工艺及设备最先进的手机屏幕制造企业之一，2020年，公司实现工业产值423.59亿元人民币。

在惠州扎根十余载，杨建文见证了粤港澳大湾区的崛起，更看好大湾区的发展前景。“我十分看好粤港澳大湾区融合发展的态势。大湾区建设规划非常细致，面面俱到，尤其对产业和科技发展的规划十分清晰，我相信只要大湾区按照规划纲要设定的路线稳步发展，一定能成为世界一流湾区，前景无限。”

伯恩光学创始人 杨建文

杨建文对大湾区的“情有独钟”也影响了儿子杨俊建。在香港大学毕业后，杨俊建也来到惠州，进入伯恩光学工作。原本只是想来惠州“看一看”，来了以后“感觉很好”，便决定留下来发展。“我在大湾区看到了很大的发展前景和机会，也感受到内地城市在经济、科技上发展迅猛，我希望能在这里继续发展自己的事业。”杨俊建说。

旅港乡亲回惠创业谋未来

惠州与香港同饮一江水，亲如一家人。 为了进一步推动惠港两地科技创新合作不断深入，惠州积极搭建平台招才引智，成立惠州仲恺港澳青年创业基地（下称“创业基地”），成为广大港澳青年创业圆梦的大舞台。

“我本身就是惠州人，始终心系惠州，2008年回到内地创业，就选择了惠州。”创业基地港籍创业青年、惠州世祥环保科技有限公司创始人张军辉告诉记者，他早年移居香港，2008选择回内地创业，主要是研发和生产生物全降解塑料产品。“一开始选择在内地创业主要考虑这里人力成本比较低，地理位置也很方便。但是这几年的发展我发现内地创业的优势不止于此。内地市场十分庞大，产业基础也很雄厚，近几年刮起绿色环保风，更让我们企业迎来很好的发展机遇，我们这几年产品已经出口转内销了。”

在惠州扎根奋斗了十余年，张军辉感慨惠州的变化是天翻地覆的，“我刚来的时候仲恺大道还在修，现在已经规划的很好了。整个城市面貌焕然一新，你能感受到这座城市蓬勃发展的活力。我认为，现在粤港澳大湾区建设的红利才刚刚释放，我身边很多企业都在快速扩张，我们非常看好大湾区的前景。”

惠州仲恺港澳青年创业基地

2021年，张军辉的项目正式入驻创业基地，用他形容这次给自己的项目“找到家”了。“对于港澳创业者来说，最担心的就是对当地法律法规不了解。我们之前一直在外面创业，对很多政策情况都是自己摸索，来了创业基地后，我们找到了和当地政府部门、金融机构对接的桥梁，各部门和基地在日常运营中给了我们很大的支持，我也发现当地政府的政务服务是非常高效周到的。”

惠州世祥环保科技有限公司香港籍创业青年 张军辉

张军辉的故事并非个例，自2019年12月开园运营以来，惠州仲恺港澳青年创业基地目前已经累计共引进企业/项目28家，在孵项目21个，其中港澳项目13个，台湾项目4个，博士项目3个，海归项目1个，重点吸引智能硬件、AI人工智能、新能源新材料、半导体、新一代电子信息技术及文化创意类项目入驻。

“基地是为香港青年提供就业创业和实习工作的好平台、好机遇。”香港青年联会副主席、惠州新动力主席楼家强点赞仲恺港澳青年创业基地，表示基地对港澳青年在工商、税务等方面给予诸多优惠政策支持，特别是居住和交通补贴的优惠政策，让港澳青年在最短时间内融入惠州生活，推出一站式服务更是让港澳青年创业时无后顾之忧，把精力全部投入到工作中。

(责编：赵超、初梓瑞)