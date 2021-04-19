博鳌镜技场
2021年04月19日09:25 | 来源：海南日报
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原标题：博鳌镜技场
4月18日，博鳌亚洲论坛2021年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会举行，众多媒体记者到场采访。海南日报记者 王凯 摄
4月18日，在博鳌亚洲论坛2021年年会“健康丝绸之路”分论坛现场，海南日报记者举手争取提问机会。海南日报记者 李天平 摄
4月18日，琼海市博鳌镇路坡雅叙乡村会客厅，参加博鳌亚洲论坛2021年年会的嘉宾在花海中接受媒体采访。海南日报记者 王凯 摄
4月18日，博鳌亚洲论坛2021年年会正式拉开帷幕。进入“博鳌时间”，参加本届年会报道的各路媒体也忙碌起来，以文字、图片、视频等形式，向世界传播“博鳌声音”。
(责编：赵超、初梓瑞)
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