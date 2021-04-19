人民网北京4月19日电 （王仁宏）据民政部官网消息，为进一步加大对非法社会组织的打击整治力度，充分发挥社会监督作用，民政部公布2021年第三批涉嫌非法社会组织名单。中华国际风水协会、中国现代硬笔书法研究会（合法登记的为中国硬笔书法协会）、中国室内装修协会（合法登记的为中国室内装饰协会）等11家在列。

2021年第三批涉嫌非法社会组织名单。（来源：民政部社会组织管理局官方公众号）

民政部提醒社会公众提高警惕，避免受骗上当。如发现下列组织的活动线索（如活动场所、 负责人等），请登录“中国社会组织政务服务平台”进行投诉举报。

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