薛鹏

原标题：博鳌亚洲论坛旗舰报告:面对疫情考验 “一带一路”建设展现出强大的韧性和活力

记者4月18日从博鳌亚洲论坛2021年年会首场新闻发布会获悉，现场发布的《亚洲经济前景与一体化进程》旗舰报告认为，面对疫情考验，“一带一路”建设展现出强大的韧性和活力，相关项目持续推进，合作成果亮点颇多，贸易和投资逆势增长，成为疫情阴霾中的一抹亮色。

报告指出，2020 年，中国企业在“一带一路”沿线对 58 个国家的非金融类直接投资达到 177.9亿美元，同比增长 18.3%，占同期总额的16.2%，较 2019 年同期提升 2.6 个百分点，主要投向新加坡、印度尼西亚、越南、老挝、马来西亚、柬埔寨、泰国、阿联酋、哈萨克斯坦和以色列等国家。对外承包工程方面，中国企业在“一带一路”沿线的 61 个国家新签对外承包工程项目合同 5611 份，新签合同额1414.6 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 55.4%；完成营业额 911.2 亿美元，占同期总额的 58.4%。一大批境外项目和园区建设在克服疫情中稳步推进，中老铁路、雅万铁路等重大项目取得积极进展，中国—白俄罗斯工业园新入园企业 13 家。同时，沿线国家企业也看好中国发展机遇，在华新设企业 4294 家，直接投资 82.7 亿美元。

“一带一路”倡议加强了全球的互联互通，疫情发生以来，这种作用更加明显。在硬件方面，即促进基础设施领域互联互通。中欧班列逆势发展是一个典型案例。中国国家铁路集团有限公司公布的数据显示，2020 年全国中欧班列共开行 12400 列，同比增长 50%；发送集装箱 113.5 万标箱，同比增长 56%；通达境外 21 个国家的 92 个城市，比 2019年底增加了 37 个。在软件方面，即稳定全球的产业链供应链。2020 年，相比全球投资贸易的大幅度萎缩，“一带一路”相关国家的投资贸易显示出强大韧性，之前几年互联互通建设成果在其中发挥了基础性作用。这有利于加快恢复受疫情破坏的产业链供应链，为地区和全球经济复苏注入了强大动力。

报告认为，“一带一路”倡议是中国贡献给世界的 一个公共产品。中国主张赢得国际社会广泛认同。目前，中国已与 130 多个国家、31个国际组织签署 200 余份共建“一带一路”合作文件。疫情检验了共建“一带一路”的合作理念和基本原则，即秉持开放包容透明理念、共商共建共享原则的重要性。

当今世界，单边主义、贸易保护主义有所抬头，逆全球化思潮暗流涌动，国际多边贸易体制面临严峻挑战。在这样的背景下，“一带一路”合作取得亮眼成绩单，进一步为高质量共建“一带一路”奠定了坚实基础，也再次证明多边主义的重要性。促进互联互通、坚持开放包容，才是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路，才能从根本上推动人类社会的共同发展和繁荣。

(责编：赵超、初梓瑞)