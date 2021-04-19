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兴业银行与内蒙古自治区签战略合作协议 助推动绿色发展

2021年04月19日10:13 | 来源：人民网
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4月16日，兴业银行与内蒙古自治区人民政府在呼和浩特签订《深化绿色金融合作 共同守护祖国北疆亮丽风景线》战略合作协议，承诺“十四五”期间为内蒙古自治区辖内各类企业单位和个人提供绿色融资不低于500亿元，服务绿色企业不低于600户，助力内蒙古推动绿色发展。

兴业银行行长陶以平表示，绿色是兴业银行最鲜明的底色和优势，发展绿色金融是兴业银行的长期战略。兴业银行将以碳达峰、碳中和为核心，以绿色金融促进自治区经济社会绿色低碳转型发展，为内蒙古自治区绿色高质量发展贡献更大金融力量。

据了解，这是双方达成的新一轮绿色金融战略合作。2017年7月，为贯彻落实中国人民银行等七部委《关于构建绿色金融体系的指导意见》和《内蒙古自治区人民政府关于构建绿色金融体系的实施意见》精神，兴业银行与自治区政府签订了《构建绿色金融体系》战略合作协议，承诺在“十三五”期间为自治区提供各类绿色融资300亿元，为各类企业提供直接融资承销服务300亿元。

协议签署以来，兴业银行以绿色金融服务为切入点，与自治区开展包括基础设施与城镇化建设、产业转型升级、高端装备制造、民营小微、区域重点产业及重大项目推动等内容的全面合作，为自治区累计提供各项绿色融资371.6亿元，履约率123.87%。提供直接融资承销服务418亿元，其中该行承销份额312.5亿元，履约率139.33%，超额完成了协议约定目标，得到自治区政府高度认可。截至2020年末，兴业银行在内蒙古绿色金融融资余额255亿元。

据悉，此次新一轮战略合作协议的签订将成为双方合作的新起点。根据协议，双方将紧扣国家“30·60目标”、应对气候变化战略和重点区域发展方向，“融资+融智”，着重支持“十四五”期间内蒙古自治区重点产业和具有区域特色的绿色产业发展。一方面，围绕黄河流域高质量发展、绿色矿山建设、区域碳市场、资源型产业绿色转型、污染防治攻坚战、绿色农牧业等领域紧密合作，引入金融活水。另一方面，兴业银行将积极参与协助自治区健全绿色金融体系、配套政策规划、创新金融服务，协助自治区开展绿色金融能力建设、环境权益市场建设、绿色信息平台搭建等，为自治区绿色金融基础设施提质增效提供智力支持。

(责编：董童、吕骞)

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