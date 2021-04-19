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满足用户需求 浦发信用卡推出“日日返”活动

2021年04月19日10:20 | 来源：中国网
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原标题：浦发信用卡消费返现精彩继续 日日返现助力消费季

　　近日，随着气温回暖及国内经济回升，民众的消费需求得以释放，各类消费市场也迎来显著回暖。据悉，在清明小长假期间，国内出游超一亿人次，大量的人群出行有效拉动沿线餐饮、住宿、旅游等行业的快速增长；紧接着5、6月份小长假的来临，大众消费热情预期还将持续高涨。值此消费旺季，浦发信用卡全新推出“日日返”活动，消费返现力度再次升级加码，助力广大持卡人开启精彩乐购之行。

　　记者了解到，本次浦发信用卡的“日日返”活动，在此前消费返现活动基础上，不仅活动机制更简单，消费门槛更低，而且在返现力度上也实现了大幅提升：2021年4月15日到6月30日期间，浦发信用卡每天将发放100万个活动权益，只要用户使用浦发信用卡单笔快捷支付满18元，即可获得一次日日返活动权益，打开权益可获随机刷卡金，最高可获得588元刷卡金；不仅如此，活动期间的每周四还将有惊喜加码，活动权益总数会增至500万个，最高返现奖励还会增至1888元刷卡金。浦发信用卡推出“日日返”活动，让用户每天都能收获返现惊喜，享受普惠福利的同时，也进一步实现促动消费,提升动卡频率与用户消费粘性。

　　在此之前，浦发信用卡已先后推出两轮“消费返现”主题活动，凭借新颖的活动玩法及丰厚的返现奖励，深获持卡人的好评。此次浦发信用卡顺应用户消费需求，延续活动亮点，创新推出“日日返”的活动机制，深度结合客户多元化、个性化的消费场景，持续贯彻实惠为民的理念，为用户打造更普惠、更舒适的金融消费体验。

　　行业观察人士表示，一直以来，浦发信用卡始终以市场需求为核心，无论是在卡产品还是品牌活动上，都坚持将实惠贯彻落实到用户手里。这次全新推出的“日日返”活动，通过实实在在的普惠福利，利用品牌自身优势促进消费金融与实体经济的深度融合，不仅满足了用户高频消费需求，加深了持卡人与品牌间的紧密关联，同时也助力消费市场再添活力。

(责编：董童、吕骞)

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