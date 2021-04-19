大湾区大未来·人民日报前方报道组 李申

从地图上看，粤港澳大湾区最显眼的城市可能不是广州、深圳或香港，而是面积1.5万平方公里的肇庆。

为提升高质量发展，积极融入大湾区建设，2019年，肇庆以肇庆新区为引擎，对标国内外最高最好最优规划建设，主动对接港澳广深，从公共配套、组织保障、产业合作、高层对接、空间规划等多个方面入手，力争为大湾区产业共建、科技创新、企业孵化、人才培育等领域开展全方位的交流合作提供广阔的平台和空间。

4月18日，肇庆新区港澳青年创新创业基地内，青年们正在热烈讨论交流。人民日报记者 张武军摄

香港80后青年梁鉴坤在2019年底来到肇庆新区创业，成立明湖信息科技服务有限公司。“我们公司主要业务是咨询相关，为进驻创业平台的港澳青年，提供政策指导等一系列服务。”他介绍。

4月18日，肇庆新区港澳青年创新创业基地内，青年在聆听创业导师的职业规划课程。人民日报记者 张武军摄

4月18日，肇庆新区港澳青年创新创业基地内，公司主播正在以直播的形式宣传招商。人民日报记者 张武军摄

梁鉴坤的公司落地在肇庆新区保利商务中心园区，该园区是肇庆港澳青年创新创业基地之一。据他回忆，之所以选择肇庆，原因很简单：“我旅游走过中国很多城市。肇庆给我印象非常深刻——它的发展很迅速。”他笑着说，“短短几年，眼见荒地变高楼。这个地方太有活力了！”

4月18日，肇庆新区港澳青年创新创业基地内，创业导师对青年学生进行创业实训。人民日报记者 张武军摄

同样在这里创办了公司的方松彬如今身兼创业基地运营负责人。在他看来，肇庆港澳青年创新创业基地非常为创业青年着想，难青年之所难，忧青年之所忧。“年轻人创业，难免会因为房租、住所等问题头疼。肇庆市提供了一系列优惠政策，除了减免租金外，高层次人才引进等也有补贴、人才公寓。如果项目合适，基本上在1个月内就能完成入驻，流程简便、快捷。”

肇庆新区港澳青年创新创业基地是肇庆“1+9+N”创新创业基地体系的核心。目前，肇庆市深度对接“港澳所需”“湾区所向”，积极发挥“肇庆所优”，围绕构建“一基地、多载体”发展格局，全方位为港澳青年来肇就业创业提供平台支持和智力支撑。

4月18日，肇庆新区港澳青年创新创业基地内，创业导师对青年学生进行创业实训。人民日报记者 张武军摄

除了肇庆新区，端州区、广宁县等港澳青年创新创业基地也已相继开园运营，共计引进创业项目131个，其中港澳项目26个，创业者389人，在孵项目年产值超过5800万元。

“对于想要创业的青年，我想说：到肇庆创业，来就对了！”方松彬说。

(责编：赵超、章斐然)