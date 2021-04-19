人民网北京4月19日电 （申佳平）今日，国家发展和改革委员会召开4月份新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在会上介绍，我国新型城镇化工作取得积极进展，1亿非户籍人口在城市落户目标顺利实现。2020年底，常住人口城镇化率提高到60%以上、户籍人口城镇化率提高到45.4%。

孟玮还透露，我国“两横三纵”城镇化战略格局初步形成。城市群稳步发展壮大，19个城市群承载了全国70%以上的人口、贡献了80%以上的国内生产总值。

同时，城市可持续发展能力不断提升。城市产业转型升级步伐加快，城市居住条件稳步改善，绿色、智慧、人文城市建设有序推进。

此外，城乡融合发展顶层设计基本完成。城乡基本公共服务向制度接轨、质量均衡、水平均等的方向迈进，城乡一体的基础设施建设取得显著成效，城乡居民生活水平差距在持续缩小。

孟玮表示，下一步，国家发改委将会同各地方各部门，加快实施以人为核心的新型城镇化战略，促进农业转移人口有序有效融入城市，提升城市群和都市圈承载能力，促进大中小城市和小城镇协调发展，加快建设现代化城市，提升城市治理水平，加快推进城乡融合发展。

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