人民网北京4月19日电 （记者李栋）当前，江淮、黄淮等麦区小麦陆续进入抽穗扬花期，也是小麦赤霉病易感流行期。4月16日，农业农村部在安徽省阜阳市召开全国小麦赤霉病防控现场会，分析研判发生形势，安排部署防控行动。要求坚决打好防控攻坚战，力争将病穗率控制在5%以内、病粒率控制在2%以内。

据全国农技中心信息显示，预计2021年全国小麦春季主要病虫害总体偏重发生，发生面积8亿亩次，重于上年。其中，小麦条锈病全国发生面积6000万亩，小麦赤霉病全国发生面积9000万亩，蚜虫全国发生面积2亿亩次。

据了解，小麦赤霉病是气候型流行性病害，当前田间菌源充足，4月份多个降水过程将与江淮、黄淮地区小麦抽穗扬花期吻合。4月中下旬开始，自南往北陆续进入预防控制关键时期，防控任务艰巨。各地要立足抗灾夺丰收，围绕“控制流行强度，保产量、保质量”总体目标，重点抓住小麦抽穗扬花这一关键时期，全面落实预防控制措施，常发区适时做好雨后补防，严防病害发生流行，力争将病穗率控制在5%以内、病粒率控制在2%以内。

农业农村部强调，小麦赤霉病预防控制时间紧、任务重、要求高，各地要切实做到“四个强化、四个确保”。一是强化动员部署，确保防控责任到位。将防控工作纳入粮食安全党政同责内容，加强组织发动，压实防控责任，加大资金投入，确保防控工作顺利开展。二是强化监测预警，确保防控指导到位。准确把握病害发生态势，组派精干力量深入防控一线开展防控指导，确保防控技术落实到田。三是强化统防统治，确保防控效果到位。创新防治服务方式，通过政府购买服务等形式，选用高效药剂和施药机械，大力推进统防统治，带动群防群治，推进农药减量化。四是强化督导检查，确保防控措施到位。开展巡回督导，检查防控资金、物资落实，以及安全用药、防控工作进展等情况，确保防控措施落实落地。同时，要强化农药市场监管，确保农民用上“放心药”。

据悉，除中央财政安排10亿元农业生产救灾资金外，安徽、江苏、河南、山东、河北、湖北6省地方财政已筹措防控资金15.9亿元，已实施防控面积近3000万亩次。当前，各地防控工作正紧张有序开展。

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