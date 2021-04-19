人民网北京4月19日电 （记者李栋）4月15日，在《中华人民共和国生物安全法》实施之际，农业农村部研究部署红火蚁阻截及外来物种入侵防控工作，以实际行动推动法律落实落地。

在3月份，农业农村部等九部门已经联合启动全国红火蚁联合防控行动，全力阻截防控红火蚁蔓延危害。据了解，红火蚁是全国农业、林业和进境植物检疫性有害生物，也是全球公认的百种最具危险入侵物种之一。受商品调运数量增加、气候条件适宜等因素影响，近年来红火蚁在部分省区传播速度加快、发生程度加重。据农业农村部门监测，目前红火蚁已传播至12个省（区、市）435个县（市、区），尤其是近5年来新增红火蚁发生县级行政区191个，较2016年增长了一倍，在城市公园绿地、农田、林地及其他公共地带都有发生。

农业农村部种植业管理司有关负责人表示，针对近年来红火蚁在部分省区加快传播蔓延的形势，要强化部门协作，加强检疫监管和监测调查，通过抓住春秋两季红火蚁活跃期，组织开展集中防控行动，为粮食连年增产和种植业持续稳定发展提供重要保障。力争通过3-5年的治理，有效遏制红火蚁扩散蔓延，压低发生区种群密度，避免伤人事件。

农业农村部要求，要进一步发挥部际协调机制作用，落实各方责任，形成推进合力。协同抓好检验检疫和执法监管，强化红火蚁阻截。加快推进全国外来入侵物种普查，抓紧制定外来入侵物种名录和管理办法。做好定期调度与督促指导，进一步压实地方责任。推动开展系列灭除活动与科普宣传，加强联防联控、群防群控，不断提升外来入侵物种综合防控能力。

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