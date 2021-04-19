人民网北京4月19日电 （申佳平）今日，国家发展和改革委员会召开4月份新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在会上表示，“十三五”时期通过开展全国社会足球场地设施建设专项行动，共带动各地新建社会足球场地26957块，全国社会足球场地数量较“十二五”末增长了4倍。

孟玮介绍，“十三五”时期，为推动社会足球场地建设，国家发改委、体育总局会同有关部门，在指导地方合理确定球场建设目标任务的基础上，开展了全国社会足球场地设施建设专项行动。按照“中央出资金、地方出政策、企业出服务”的方式，先后确定两批共41个重点推进城市，破解了球场建设规划、土地、融资等瓶颈难题。2020年，专门安排中央预算内投资35亿元，比2019年增长233%，重点支持社会足球场地设施建设，成功带动地方财政性资金、社会资金投入约85亿元。

通过开展专项行动，“十三五”时期共带动各地新建社会足球场地26957块，全国社会足球场地数量较“十二五”末增长了4倍，超额完成目标任务。全国31个省份“十三五”社会足球场地建设指导目标均超额完成。从区域看，河南、广东、云南、山东等12个省份新建球场数均达到1000块以上，湖南、贵州、西藏、青海等10个省份社会足球场地数均增长7倍以上。从球场类型看，11人制球场占16%，7人或8人制球场占14%，5人制球场占67%，其他制式球场占3%，满足了群众开展不同足球赛事运动的需要。从建设运营方式看，新增社会足球场中，公建公营球场占71.7%，民建民营球场占19.3%，公建民营球场占9%，由社会资本参与建设和运营的社会足球场地较“十二五”时期提升了近3倍，初步形成了政府作用充分发挥、社会力量积极参与的足球场建设运营格局。

孟玮同时坦言，社会足球场地建设仍然存在质量效益不优、利用效率不高、对外开放不够等问题。对此，国家发改委将会同体育总局，指导各地不断提升运营服务能力。

一是以“建机制”保障球场运营。建立健全社会足球场地对外开放机制，其中政府投资和享受政府补助的社会足球场地应保证全年向社会免费或低收费开放。建立突发事件预防、疫情防控等应急预案和处置制度。因地制宜制定新建球场保护制度，防止“被拆”“被占”情况发生。

二是以“优服务”深化球场运营。建立球场“互联网+”管理平台，向群众提供在线预约等服务。定期对场地设施进行检查。鼓励有条件的球场完善配套设施，提升服务品质。

三是以“拓业务”促进球场运营。组织开展多层次、多类别的足球赛事。鼓励球场运营机构与足球青训机构合作，将社会足球场作为校园足球场的有益补充。

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