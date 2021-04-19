人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国家发改委：大宗商品价格不具备长期上涨基础

2021年04月19日11:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月19日电 （申佳平）今日，国家发展和改革委员会新闻发言人孟玮在国家发改委召开的4月份新闻发布会上表示，“当前世界经济复苏仍不稳定、不平衡，大宗商品供需两端并没有出现整体性、趋势性变化，其价格不具备长期上涨的基础。”

孟玮坦言，近一段时间，大宗商品价格上涨和全球通胀升温，引起了各方面广泛关注。总的看，这是全球经济逐渐复苏、供需关系短期调整、流动性宽裕以及投机炒作等多种因素交织作用的结果，具有修复性和阶段性特征。

他指出，当前，我国经济已经深度融入全球经济，物价走势客观上会受到外部因素影响，但这种传导影响总体上是有限的、可控的。

“为什么这样讲？主要是在于我国有强大的国内市场支撑，中国经济发展有足够的韧性和潜力，同时，我们有充足的宏观政策空间，产业循环、市场循环、供求循环明显改善，新发展格局正在加快构建。因此，物价平稳运行具有坚实基础。”孟玮说。

孟玮同时提出，总体判断，今后一个时期物价将运行在合理区间。具体到CPI，食品和服务在CPI中占比高，且受国际因素影响较小，粮食供应充裕，猪肉价格随着生猪生产恢复逐渐回归正常水平，蔬菜、水果价格将呈现季节性变化，这些都是CPI平稳运行的“压舱石”；同时，工业消费品产能充足、供给充裕，市场竞争充分，价格有望保持基本平稳。预计今年CPI同比涨幅总体呈温和上涨态势，能够保持在全年物价调控目标以内。

(责编：申佳平、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：将推动一批标志性非首都功能疏解项目在雄安新区落地
　　人民网北京4月19日电 （申佳平）今日，国家发展和改革委员会召开4月份新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮透露，目前，雄安新区已转入大规模建设阶段，形成了塔吊林立、热火朝天的建设场面。…
国家发改委：大宗商品价格不具备长期上涨基础
　　人民网北京4月19日电 （申佳平）今日，国家发展和改革委员会新闻发言人孟玮在国家发改委召开的4月份新闻发布会上表示，“当前世界经济复苏仍不稳定、不平衡，大宗商品供需两端并没有出现整体性、趋势性变化，其价格不具备长期上涨的基础。” 孟玮坦言，近一段时间，大宗商品价格上涨和全球通胀升温，引起了各方面广泛关注。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部