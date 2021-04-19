人民网北京4月19日电 （申佳平）今日，国家发展和改革委员会召开4月份新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮透露，目前，雄安新区已转入大规模建设阶段，形成了塔吊林立、热火朝天的建设场面。下一步，将推动一批标志性非首都功能疏解项目在雄安新区落地。

孟玮表示，雄安新区设立以来，京津冀协同发展领导小组办公室会同有关方面，认真落实“把每一寸土地都规划得清清楚楚再开工建设”的要求，扎实推进政策规划制定工作。雄安新区规划纲要批复实施后，总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划、白洋淀生态环境治理和保护规划4个基础性规划相继出台，20多个专项规划印发实施，政策规划体系基本建立。

一是重点建设项目加快推进。推动市政基础设施、生态工程、公共服务配套等120多个重大项目建设，高峰时期约有16万建设者在新区施工。京雄城际已于去年底正式开通，从北京西站到雄安站最快只要50分钟，京雄商高铁、京雄高速公路等一批项目加快推进。

二是生态环境治理取得实效。加强白洋淀生态环境治理和保护，领导小组办公室制定了白洋淀治理“十四五”实施方案和2021年行动计划，推动河北省及雄安新区压实主体责任，加快新区防洪排涝体系建设，打造白洋淀优美自然生态环境。目前，606个有水纳污坑塘已全部治理完毕，淀心区水质已由此前的劣V类转为IV类。

三是管理服务质量不断提升。雄安新区为符合产业定位的北京投资来源企业开辟“绿色通道”，打造企业开办“一窗通”平台，推行“一枚印章管到底”，实现企业开办一日办结。成立雄安新区“马上办”办公室，为市场主体提供全周期服务。

孟玮指出， 下一步，京津冀协同发展领导小组办公室将推动一批标志性非首都功能疏解项目在雄安新区落地，研究出台疏解政策，完善管理机制和运行机制，为雄安新区高质量发展提供坚强保障。

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