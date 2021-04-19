4月12日-17日，第十七届中国国际机床展览会（以下简称机床展）在北京举办，来自27个国家和地区的1500多家机床工具行业制造商参展。作为唯一一家将发展高端数控机床作为核心主业的中央企业，通用技术集团携旗下7家机床企业重磅亮相，在本届机床展上以1756㎡的最大展位，全面展示了其作为“国家队”矢志做强做优机床产业的“铮铮铁骨”。

通用技术集团携旗下7家机床企业亮相第十七届中国国际机床展览会。受访者供图

机床行业被视为装备制造业升级发展的引擎。通用技术集团董事长、党组书记于旭波表示，“机床作为工业母机，事关国家产业发展和制造业转型升级。”当前，我国机床产业整体技术水平仍处于中低端，国产机床主机产品与国外同类产品相比还有很大差距。于旭波在采访中介绍，作为大国重器顶梁柱的中央企业，近年来，通用技术集团坚定扛起振兴我国机床产业的大旗，以主责主业的使命担当，担负起国家机床领域核心技术攻关任务。

于旭波表示，今年3月发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将高质量发展、创新发展、科技自立自强等作为未来十五年的发展主线，为我们指引了机床产业向中高端发展的方向和路径。

在振兴机床产业的设计方案中，通用技术集团把全面提升科技创新能力作为首要目标，通过构建创新体系、健全创新机制、激发创新活力，以技术进步推动产品升级，以创新引领高质量发展。于旭波介绍，集团旗下机床企业和科研院所拥有雄厚的技术基础和光荣历史，曾创造了新中国机床史上的多个“第一”。

近年来，集团机床企业围绕国家重要行业和关键领域需求，着力加强技术攻关，自主突破了一批关键共性技术，取得了一系列重大突破和标志性成果。

2020年9月，通用技术集团在具有60多年历史的北京机床研究所基础上，整合集团机床装备板块科技力量，组建了机床工程研究院，未来将努力打造成国家级高端数控机床及关键功能部件技术创新平台，成为我国机床产业原创技术策源地。今年3月，集团牵头联合国内重要机床企业、相关高等院校、科研机构及重要用户共同组建了数控机床产业技术创新战略联盟，集聚产业链上下游资源和力量，推进机床产业技术创新，推动我国机床产业链供应链自主可控、安全高效。

通用技术集团在展览会上展示的高端机床产品。受访者供图

目前，通用技术集团已成为国内机床行业产品种类最多、服务领域最广、综合技术能力最强的龙头企业，搭建起了包括重型数控机床、精密超精密数控机床、数控系统和关键功能部件在内的较为完整的产业链。

在本届机床展上，通用技术集团携旗下北京机床研究所、沈机集团、沈机股份、大连机床、齐二机床、哈量集团、天津一机参展，发布了8款新产品，展出了26台具有代表性的高端机床产品，包括精密超精密机床、重型机床、五轴联动机床、高速加工中心、齿轮加工中心等。其中沈阳机床的五轴机床全部采用自主开发的i5智能数控系统，展示了近年来企业技术创新取得的丰硕成果。

未来，通用技术集团将充分发挥行业领军企业的引领支撑作用，推动机床产业数字化、网络化、智能化水平显著提升，加快实现科技自立自强，以“十年磨一剑”精神攻克关键核心技术，努力打造世界一流机床装备集团。（王仁宏）

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