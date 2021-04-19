4月18日，在 “腾讯大数据高峰论坛”上，腾讯发布自研第四代数智融合计算平台“腾讯大数据-天工”。据了解，该平台以“数据协同、技术互通、平台大脑”技术理念为基础，在确保数据安全的重要前提下，推动大数据和人工智能技术融合。

腾讯发布自研第四代数智融合计算平台“腾讯大数据-天工”。受访者供图

腾讯数据平台部总经理蒋杰在会上介绍，作为新型基础设施的重要组成部分，大数据产业将迎来发展的新阶段。此次发布的第四代数智融合计算平台，将以安全的方式打通数据孤岛，桥接多方数据，以统一的数据处理引擎更高效地挖掘数据价值，以智能化的方式驱动整个数据处理闭环，为开发者、企业、以及政府的数字化、智能化升级打下坚实基础。

同时，他还介绍，目前腾讯大数据平台日接入消息量超过55万亿，日实时计算量超过65万亿，平台整体算力超过500万核，日分析任务达到1500万。

据悉，“腾讯大数据-天工”平台不仅采用了自研隐私计算技术，从机器学习到大数据分析为各个场景提供全方位保护，去中心化的架构则能避免单点隐私泄露风险，而且通过解决大数据和人工智能计算框架的统一，能够适配CPU、GPU、NPU、FPGA等硬件。包括通过构建大数据、AI基础算子，统一元数据用于执行优化，统一批、流、图计算形态来统一计算引擎，并及时编译，代码生成适配异构硬件。

此外，为更好探索数字时代中发展和安全的平衡点，腾讯还在此次峰会上发布了《腾讯隐私计算白皮书》。该白皮书由腾讯研究院联合多部门共同撰写，从隐私计算发展背景、技术体系、重点应用行业和场景、数据安全合规、未来发展前景等多角度全方位探索隐私计算，通过与业界凝聚共识，共同推动隐私计算技术的发展。会上，腾讯大数据与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所签署了战略合作协议，将就技术创新及标准制定、测评认证及应用示范以及联合实验室筹建等展开深度合作。

(责编：董童、吕骞)