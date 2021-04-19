日前，为传承红色记忆、挖掘红色传统文化内涵，在江西省大余县委县政府指导下，花椒直播与大余县文旅局签署战略合作协议，并开展了“传承红色记忆，走进秀美大余”的公益行活动。通过镜头向网友们展示了大余的秀美风光、历史风貌及地方特产，开展文化旅游品牌宣传的同时，让更多人了解大余县的风土人情，助力当地乡村振兴。

受访者供图

在当地导游的陪同下，花椒主播带领广大网友在线“打卡”梅关景区古驿道，网友们可跟随镜头拾级而上，抚摸古驿道上马踏的蹄印、倾听穿越石门的山风，仿佛穿越到古时，感受大余作为南北交通要道的繁华。另外，在梅岭三章纪念馆馆长赵如的指引下，与网友一起重温南方三年游击战争、聆听讲解员朗读《梅岭三章》，感受到了陈毅元帅的万丈豪情。

花椒主播相继走访了牡丹亭文化园、南安历史文化园、三月三景区、国家4A级旅游景区丫山风景区、南安板鸭厂等。其中，大余丫山作为国家4A级旅游景区，江西首个5A级乡村旅游点，俨然成为中国运动休闲特色小镇，被誉为中国乡村版迪斯尼乐园。

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在跟随主播了解大余后，不少用户纷纷表示，“幸福生活来之不易”“爱家爱国，保家卫国”，也有用户表示，“以后能不能多组织一些类似的直播活动，没看够”。

花椒直播公益活动负责人表示，在大余公益行系列活动中，平台借助自身流量优势，通过年轻人喜欢的传播方式，让更多人了解大余县的风土人情，参与到爱国主义教育中来，是件非常有意义的事情。平台后续将一如既往的传递社会正能量、践行社会公益、履行社会责任，积极参与到各项公益事业中，努力让直播赋能更广泛的社会价值。

(责编：董童、吕骞)