4月17日，红旗品牌在上海车展前夕举办的《2021上海·红旗夜话》品鉴活动。当晚的上海外滩，伴随着2000余架无人机腾空而起，以阵列形式变换出红旗立标、红旗H9、红旗E-HS9等图案，一幅幅精美画卷映照在黄浦江面上，吸引了众多市民驻足观看。

受访者供图

赋能圈层 深耕区域

据了解，此次活动希望通过红旗H9和红旗E-HS9的联动，以上海为突破点，建立红旗品牌与行业嘉宾的沟通平台，让民族品质走进高端消费者的出行生活；即将征战2022年北京冬奥会的奥运冠军武大靖在会上表示：“我不仅是红旗的粉丝，更是红旗车主，每每看到马路上越来越多的红旗车，真的是让我从心底感到骄傲、自豪。”

故宫博物院研究室主任王子林则认为，红旗与故宫的战略合作是将故宫承载的600年文化注入到民族工业品牌的崛起中，将成为车圈乘风破浪的国潮新力量，彰显大国文化自信。

据了解，未来红旗品牌还将以上海为基点，辐射长三角地区以及珠三角地区，进一步打造以高净值客户需求驱动的营销体系，践行尊贵、极致、专业的服务宗旨，致力于满足高净值客户对美好生活、美妙出行的全方位需求。

在圈层上，红旗品牌通过开展“双周有主题，周周有活动”打造极致服务体验，由以往的海量曝光运营，向针对目标用户圈层的精细化的运营转变，使红旗品牌真正融入用户群体，感知用户真实需求。4月13日，红旗品牌打造的高端圈层IP《红旗回家》正式启动，来自全国各地的近40位红旗车主一同走进红旗，重回爱车的“老家”，在研发中心，车主们了解到研发工程师们的日常工作状态和各种精密仪器，无不感慨自己爱车上的每一项领先科技，竟都是在这样一丝不苟、精益求精、尽善尽美的工作状态下诞生的；在造型设计中心，他们与自己爱车的设计师们深入交流，感受着自己的爱车每一个线条背后的故事。此次活动强化了红旗用户专属尊贵感和荣誉感，开辟红旗优质口碑新声量，打造高端品牌圈层运营新标杆。

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快速发展 提升用户体验

据红旗相关人士介绍，自2018年新红旗品牌战略发布以来，红旗品牌取得了飞跃式发展，实现了3年增长42倍的成绩。这一成绩的背后，是红旗在战略、产品、营销方面打出的一系列卓有成效的“组合拳”。其中，品牌自创的“智慧六位一体”的体验式营销模式，围绕用户的体验场景、体验通路、体验内容开展全面数字化赋能，进一步提升用户的体验感知。

近年来，随着中国品牌的快速崛起，折射出中国制造”不断向“中国质造”和“中国智造”跃进发展。今年3月，红旗品牌联合航天工业、国家电网、中国船舶、中建一局等众多中国品牌，在线上发起了《感受身边的中国品质》活动，为中国品牌点赞、为中国品质发声。话题一经上线，就在社交媒体上引发众多用户的高度关注与讨论，有网友感叹道：“大国崛起，国之重器，中国应该有更多像红旗这样的民族品牌，傲领全球”。

同时，红旗品牌的产品品质也赢得了众多用户的赞誉。这些用户既是车主，也是红旗的粉丝，更是红旗的传播者。北京的车主冯女士说：“这几年红旗品牌的快速崛起让她看到了民族品牌的品质。”上海的车主付先生说：“红旗让他对中国品质有了更深刻的理解”。车主们感人至深的话语，体现着红旗品牌对品质提升坚守的初心、对产品研发倾注的匠心、对消费者需求精准分析的用心、对推动品牌升级的极致创新，汇聚成红旗品牌高速发展的力量，都化作满足消费者“美好生活、美妙出行”的坚定信念和承诺。

红旗相关人士介绍，目前该品牌已进入中国汽车市场高端品牌第一阵营。公司将以此为契机，继续用产品回报消费者、用技术继续书写汽车强国的篇章。

(责编：董童、吕骞)