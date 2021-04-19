4月19日，美团新一代自研无人配送车已在北京顺义正式落地运营，该车型较上一代，具有更智能、更稳定、更安全，续航时间更长、载重更大等特点。新款无人配送车，是美团过去五年无人配送探索基础上，推出的新一代L4级别自动驾驶能力的车型。

美团副总裁、首席科学家夏华夏表示：“新一代无人配送车是基于美团配送业务场景需求，面向室外全场景推出的低速即时配送的最新解决方案。该车的发布标志着美团无人配送自研产品开始拥有标准化量产能力。未来，美团无人配送将持续与骑手形成协同，让服务运行得更高效，为用户创造更好的体验。我们也将继续加大科技创新投入，加快无人配送的落地探索，帮大家吃得更好，生活更好。”

据了解，美团新一代自研无人配送车在前一代基础上进行了多方面升级迭代，装载量达150kg，容积近540L，配送时速最高20km/h。经过5年的测试和运营，通过整车性能、综合耐久、低温寒区环境等31个项目测试，自动驾驶技术更成熟，性能更稳定，能适应全天24小时运营需求，城市道路续驶里程达到80km，能感应150米外障碍物并自动减速。同时，通过安全设计等五个维度，搭建运营过程中事前预防、事中监督、事后处置的全流程安全体系，确保了无人配送过程中的安全性。

新一代自研无人配送车的生产制造流程，部分使用了汽车行业标准，基本实现车辆的线控化、数字化、一致性等要求，初步具备标准化量产能力。预计未来3年，美团将在北京顺义、亦庄以及深圳等多地区和城市落地，实现外卖、买菜、闪购等业务场景的无人配送服务。

在新一代无人配送车落地之前，美团无人配送已经积累了丰富的自动驾驶经验。2020年为积极应对疫情影响，美团率先在北京顺义落地无人配送服务，这也是美团无人配送车在室内、园区配送用户实际订单后，首次在公开道路进行配送。截至目前，无人车配送服务已覆盖20多个小区，累计配送3.5万订单，自动驾驶里程近30万公里。这也为新一代无人车快速平稳落地提供了丰富的自动驾驶数据、技术及运营经验。

目前无人配送领域主要涉及室内、半封闭园区以及公开道路三个重要场景。美团在自研之外，同时通过开放平台合作及投资生态布局等多种方式建立无人配送生态圈。美团CEO王兴在近期财报沟通会中曾表示，近年美团持续在机器人等领域加强布局，他认为，生活服务领域还有巨大的潜力去提高效率，降低成本。美团有一定的业务规模，对用户的需求也有更深入的了解，所以可以通过前沿科技的探索，让服务运行得更高效、更好，为用户创造更好的体验。

此前，美团无人配送一直通过产学研结合的方式进行科技探索。4月12日，清华大学-美团数字生活联合研究院建立，双方围绕智能无人系统、生活服务人工智能、智慧交通、高性能计算、人工智能治理、数字经济等前沿科技方向开展研究，形成产学研用深度融合的技术创新体系，帮助人们生活品质的提升，推动生活服务业需求侧与供给侧的数字化升级。

(责编：刘佳、吕骞)