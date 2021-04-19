4月19日，滴滴自动驾驶在上海车展发布全新硬件平台 “滴滴双子星”。据了解，基于海量网约车数据以及真实路测数据，平台的研发团队对自动驾驶行驶区域进行多维度场景构建分析，推出全新一代更符合无人驾驶运营需求的硬件平台。相较上一代，滴滴双子星自动驾驶硬件平台在传感器数量级和种类，以及性能算力方面都大幅提升，全车传感器数量增至50个，算力超过700TOPS，每秒超千万级点云成像，同时整体造价保持不变。

据滴滴相关人士介绍，新一代滴滴自动驾驶车搭载感器数量多达50个，最远探测距离超过300米，最小可探测距离为10cm，车规级相机像素总和超1亿。通过设计远、中、近距的激光雷达、摄像头、雷达配置方案，结合红外相机等多种传感器功能，前向视角可实现12层传感器冗余覆盖叠加，可提升车辆在树荫、隧道、雨雾、逆光、黑夜等复杂的场景下的感知能力，使自动驾驶系统达到更高的安全等级。

滴滴出行CTO兼自动驾驶CEO张博表示，安全是滴滴研发自动驾驶的初衷。“滴滴双子星”在多个层次中设计了多重冗余，让主、备两套系统既相互独立，又能密切配合，为用户提供多重安全保障，该方案也将为无人测试阶段做好充分的安全准备。

据悉，除推出全新硬件平台，滴滴自动驾驶还于近期升级了软件版本。

(责编：董童、吕骞)