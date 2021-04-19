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腾讯发布新蓝图 “可持续社会价值创新”成为核心战略

2021年04月19日15:10 | 来源：中国网
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原标题：独家：腾讯发布新蓝图，“可持续社会价值创新”成为核心战略 首期投入500亿元助力中国发展新格局

4月19日，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾携公司代表腾讯集团发布了《推动可持续社会价值创新》的致员工信，宣布了“扎根消费互联网，拥抱产业互联网，推动可持续社会价值创新”的大战略。

这次战略升级，将腾讯公益平台与企业社会责任部进行升级，在企业发展事业群（英文简称CDG）下设立可持续社会价值事业部，由原分管腾讯新闻的副总裁陈菊红担任负责人。同时，腾讯宣布将首期投入500亿元用于可持续社会价值创新，对包括基础科学、教育创新、乡村振兴、碳中和、FEW（食物、能源与水）、公众应急、养老科技和公益数字化等领域展开探索。

全员信中表示，上述议题是中国新发展格局与全球可持续发展的重要议题，它值得以科技向善为使命驱动的腾讯人去探索、去破解。

据了解，这是腾讯在2018年930变革后的又一次战略升级。从“扎根消费互联网，拥抱产业互联网”，到“推动可持续社会价值创新”，腾讯又迈进一步。社会价值创新战略将成为腾讯发展的底座，牵引腾讯所有核心业务。

“930变革”是腾讯历史上的第三次组织架构变革。在这次变革中，腾讯进行架构大调整，加速科技升级，提出科技向善使命愿景。一方面，继续巩固其TO C业务，微信全球用户超过12亿，QQ用户接近6亿。另一方面，拓展其TO B业务，发展腾讯云，为各行业提供数字科技服务，尤其是助力实体产业数字化转型。腾讯会议更是成了中国最大的独立云会议应用，企业微信服务超过550万企业客户。并且，腾讯已自觉将社会责任融入其产品与服务，在2020年财报中也作了详尽披露。

而现在，腾讯管理层把“推动可持续社会价值创新”作为930变革的延续与往前一步，其实际意义已相当于第四次公司变革。此次变革，显然是想以此为“科技向善”使命落实的抓手，补全腾讯新蓝图，开启腾讯新发展阶段。

“四大升级“支撑新蓝图全面落地

此次战略升级，腾讯在理念升级、模式升级、架构升级、投入升级四方面下了功夫。

理念升级的触发，来源去年战疫后期的公司内表彰，腾讯高层看到了腾讯历史上最长的表彰名单，有近百团队、一万两千员工获得战疫嘉奖。其时，腾讯捐资设立了15亿的战疫基金，在极短的时间内开发了健康码、腾讯会议等产品助力抗疫与复工复产。腾讯高层“深受震撼，深为感动，也从中获得启示”。他们在信中认为，当一家企业越往上生长，越需要把创造社会价值的根基，扎得更深更稳。

创造社会价值的理念表现为可持续社会价值创新战略。具体指“针对新发展格局下的重大议题，以科技向善为使命，通过科技创新、产品创新、模式创新，探索高质量、可持续的实现路径，共享社会价值、增进社会福祉，并以此为组织发展的首要目标”。

模式升级与理念升级不可分割。受访的腾讯高层称，单纯靠传统意义上的捐赠，可持续事业很难在企业中做大；只有结合企业核心技术、用商业能力创新公益方法，才能实现可持续发展。今年两会前，马化腾为撰写“推进科技企业实现碳中和”的人大代表建议案，曾深入调研低碳行业。他发现，像低碳事业，通过可持续的模式，也可以做成不靠补贴生存的好行业。在腾讯高层看来，新蓝图内的多个领域，可以不求回报，但需逐步形成可持续发展的模式，长期坚持，逐步做大。

在架构升级方面，腾讯历次变革的经验所在，就是凡有大战略，必辅之以组织变革。新设立的可持续社会价值事业部设在企业发展事业群之下，定位为可持续社会价值创新的核心发动机。一方面，将传统公益方式升级为公益捐赠与可持续创造并重，强调利用数字技术和平台优势，实践可持续社会价值创新。另一方面，它还将联动公司各产品、各业务，形成相互支撑、分兵合力、牢牢扎根的社会价值创新格局。

具体而言，它内设向善实验室群。这是一种灵活的内部创业模式，包括科技创新、教育创新、乡村振兴、碳中和等领域的项目，都将在向善实验室群孵化。待项目成熟后，再从实验室中分拆出来，成立细分领域的工作室。

它将是使命驱动型的，不是常规的业务考核方式。这种定位决定了它的运转方式不是封闭的而是开放的。它是大项目的“发动机”，灵活组建跨界跨部门团队，激发各方所长进行共创。

在投入升级方面，对未来新格局，500亿元首期资金为新战略留出了足够的试错与成长空间。更重要的是，这样的投入升级，并非是平地起高楼，而是各业务已有探索、积累，大大增加了新蓝图的成功率。

在绿色低碳领域，腾讯的数据中心早在2016年就开始布局，2020年新建的华南服务器超百万台的数据集群，已配有大量的分布式光伏发电屋顶。腾讯也早在今年1月12日，宣布启动碳中和规划，用科技助力实现零碳排放。

在公益数字化领域，腾讯公益平台早已是中国最大的互联网募捐信息平台，入驻公益机构有超过2万家，项目超过9万个，超过4．4亿人次共捐赠逾118亿。公益数字化，帮助公益机构实现更好的项目管理；而区块链等技术，正在促进公益机构的透明化。

在乡村振兴领域，腾讯为村在乡村扎根十余年，在乡村治理、减贫发展等领域，获得了政府与村民的肯定。据了解，腾讯为村还将在今年升级和政府、专业公益机构的合作。

在教育创新领域，腾讯基金会捐资与深圳市福田区政府合作创办了明德实验学校，成了最受家长欢迎的公立学校之一。“明德模式”领跑深圳教育改革，被称为“深圳市最具变革力学校”。除此，腾讯CSIG的腾讯课堂和一些教育类的项目，已为教育创新准备好了平台和工具。

在科技创新领域，腾讯推进科技升级，在人工智能、量子计算、机器人等领域延揽全球顶尖科学家，取得多项突破性成果。另一方面，腾讯基金会捐资10亿，设立了科学探索奖，目前已有两届共100位青年科学家获得资助。

学者建议腾讯技术赋能合作者，共创社会价值

北京大学中国社会与发展研究中心主任邱泽奇在接受采访时认为，腾讯的这些布局都指向挖掘长期社会价值，而不是追求短期的经济效益。腾讯是一家几乎“全民在用”的企业，它创新社会价值将惠及全民。作为平台型企业，腾讯还可以通过类似小程序这样的产品，将技术赋能给合作者，更好地引导成千上万的合作者共同来探索社会价值创新。他认为，由此所创造的福祉，将远远超出体现在腾讯财务报表上的价值。

中国社会科学院社会学所研究员吕鹏进一步指出，腾讯与合作者共创社会价值的关系，像是鸟群和大树的“共栖”关系。平台公司自己在创新，它还可以提供一整套工具箱，帮助各个主体做社会价值创新。在“共栖”生态下，创造的社会价值将更加巨大。吕鹏认为，腾讯这样体量的公司，提出“可持续社会价值创新”，可能对中国企业界甚至全球企业界的“义利观”带来重大启发。

对此，马化腾在员工信中表达了初衷：所有努力是为了把可持续社会价值创新的根基，扎根在社会土壤之中；腾讯将“持续呼应国家与时代的需要，与不断发展的社会共生、共荣。”

(责编：董童、吕骞)

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