4月16日，“跨越向前——广州智慧教育示范区高端论坛暨智能时代基础教育创新发展研讨会”在广州开放大学举办。本次会议以“智能时代下的广州基础教育创新与学校变革”为主题，旨在对广州智慧教育示范区建设的经验、重点与难点进行梳理与总结，探讨智慧教育的发展方向以及智能时代基础教育创新发展与学校变革的路径。

此次会议由教育部学校规划建设发展中心指导，广州教育学会、广州开放大学、广州市电化教育馆联合主办，广州教育学会智慧教育协同创新研究专业委员会承办，国家教育行政学院教育管理杂志社、作业帮教育科技（北京）有限公司支持。

会议现场。受访者供图

2019年，教育部启动了智慧教育示范区创建项目，广州市等8个区域被确定为首批智慧教育示范区。经过近2年的实践与探索，广州市已经开辟了一条以学生发展为中心的智慧教育之路，启动了智慧阅读工程、教育集群工程、AI＋创新工程、教育大数据平台工程、智慧培训工程、智慧评价工程、协同创新工程等七大工程，将广州智慧教育推上了创新发展的高速路。

广州市教育局一级调研员(市管)林平表示，广州教育学会智慧教育协同创新研究委员会去年12月成立，未来将进一步发挥专委会作用，为政府决策支撑做平台，为学校教育信息化应用设展台，为院所研究搭舞台，为教育信息化企业竞争摆擂台，形成全社会合力办教育的态势，共同推动各类新技术与教育教学深度融合，以教育信息化支撑引领教育现代化，着力构建公平卓越、活跃创新、开放包容的广州教育新体系，发挥广州在粤港澳大湾区乃至全国的辐射带动和示范引领作用，促进广州教育高质量发展。

首批智慧教育示范区创建项目已启动近两年时间，广州开放大学校长熊军认为，要依托智慧教育示范区的创建，加快广州基础教育创新发展，推进全面系统性变革，引领建设高质量的教育体系，努力打造全国性教育创新高地。他希望通过信息技术、教育创新、智慧教育联盟多元联合，加强校校交流、校企合作，让智慧教育的成果能惠及更多的老师、家长、学生和社会大众。

实现基础教育的创新发展，需要技术与教育的深度融合，离不开多元教育创新要素的协同。本次会议特别举办了“智慧教育行业沙龙”，教育信息技术专家与领先企业代表共论技术变革教育的一线经验。沙龙由华南师范大学教育信息技术学院柯清超教授主持和点评。在沙龙中，作业帮线下业务中心总负责人王明介绍，作业帮始终以科技赋能教育，促进优质基础教育教学资源共享，不仅让因材施教的个性化教育成为可能，还能够减轻老师负担，提高教学效率，加强师生之间、老师之间、学生之间的知识和情感交流。

在下午的研讨会上，“智慧教育示范区”创建项目专家组成员顾小清以“智慧教育示范区创新引领与初中教育变革”为题，作了主旨报告，分享了人工智能如何再造教育流程、如何从教学核心业务角度实现智慧教育变革等研究成果。同时，还提出了当前智慧教育在技术、教师素养和制度三个方面所面临的挑战。

上海市闸北第八中学原校长、上海市成功教育研究所所长、长三角首批“名校长培训基地”主持人刘京海提出，要区分“学科学习”和“实践学习”两大领域，针对陈述性知识、程序性知识、实践性知识在学习方式上的差异，提供合适的资源选择。对于学科学习领域，解题能力是关键，题库、微视频资源和教育App是有效资源；而在实践学习领域，则需要主题活动资源。

此外，广州市教育研究院学术顾问、广州教育学会副会长谭健文就广州市智慧阅读进行了专题分享；天河区教育局三级调研员张伟春探讨了“作业数据应用路径的系统化设计”；广州市执信中学副校长彭斌作了“AI支撑下的初中课堂变革的机遇与挑战”专题报告；广州空港实验教育集团总校长、广州空港实验中学校长韩斌作了“作业大数据提升教学研质量的常态化实践”专题报告。最后，广州市电教馆馆长秦小珊对研讨会进行总结。

(责编：董童、吕骞)