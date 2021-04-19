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重塑信息产业底座 国产操作系统驶入“快车道”

2021年04月19日15:26 | 来源：人民网
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2020年，我国部分关键核心技术加快突破，“华龙一号” 全球首堆并网，“九章”使我国实现“量子计算优越性”，“嫦娥五号”首次实现我国地外天体采样返回……但另一方面，芯片、工业软件等领域“卡脖子”问题依旧突出。

近日，统信软件总经理刘闻欢表示：“经过20多年的发展，中国在操作系统方面已经实现自主安全。随着研发的不断深入、应用领域的不断扩大，我相信，未来国产操作系必将走入国际主流市场。”

补齐短板 重塑信息产业底座

“在经历win7正式停服和近期国际形势的变化后，团队充分意识到国家安全信息体系建设的重要性。信创产业发展的最终意义，就是为了实现自主安全，这也是统信软件的初心。这不仅解决的是信息安全的问题，更重要的是解决信息产业发展权的问题。” 刘闻欢说。

操作系统是计算机系统的核心，也是信息安全产业的基础之一。曾有一段时间，外国厂商一度占据国内操作系统的主要市场份额，国内厂商则长期处于探索和跟跑状态。

统信软件成立于2019年，其核心产品统信UOS基于Linux内核，整合凝聚了国内多家操作系统、CPU和部分应用厂商的技术力量。2020年，统信UOS系统装机量超过100万套，在竞争市场上获得了超过70%的市场占有率。目前，统信UOS系统已发布桌面、服务器、专用设备三个产品系列。

刘闻欢作了一个形象的比喻，做操作系统就像公路，各种应用就像行驶的汽车。当拥有健全的基础设施后，汽车自然就会驶入这条“赛道”。

打造生态 不断拓宽应用边界

自主研发一款操作系统有多难？刘闻欢认为，这是一个巨型工程，除数千万行的代码外，在质量、稳定、安全方面都有很高要求，不经过长期的积累和大量的人员投入是无法完成的。

近几年，国家鼓励信息技术自主创新，鼓励中国企业开发基础性的软件、硬件、芯片等，对于从事操作系统、从事信息技术创新应用的厂家有很大的帮助。

刘闻欢表示：“在技术、人才、资金方面，我们现在已经有能力开发出适合大众使用的操作系统，未来还要打造出自己的标准。”

2020年，统信软件陆续发布了统信UOS社区版、行业版、个人版、教育版、专业版、企业版、欧拉版等产品版本，积累了超过100万的开源社区用户，实现了1个总部、3个通用软硬件适配中心、6个研发中心、14个省市的全国布局，结成了数千家技术商业和战略合作伙伴打造的生态系统。

把握机遇 三步走打造主流产品

一款操作系统想要占有市场地位，除了前期的研发，后期的优化、维护、不断开拓新的应用场景也需要投入大量的人力、物力。

刘闻欢介绍：“开发一款成熟的操作系统不是一朝一夕的事情，我们用了两年时间，团队从几百人扩增到两千人，目的是着眼未来，并实施三步走战略。”

此前在公开场合，统信软件曾公布未来十年三步走的路径。即用三年时间完成国家各关键行业的支撑需求；用三年时间达到国际主流水平；用四年时间实现全球范围的基础软件生态。

“我们不仅要满足国内用户的需求，更要放眼全球市场，让国外用户也能接受我们的产品。”刘闻欢说。

创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。近几年，除了相关政策的支持，全社会尊重和保护知识产权意识明显提升也为研发、攻关关键技术提供了“沃土”。

刘闻欢认为，盗版只是在某个阶段会短期起到饮鸩止渴的作用，加大关键技术自主可控才是不受制于人的关键。随着我国对知识产权的重视，企业创新成果得到有效保护，尝到甜头的企业愈发重视自主创新带来的红利。

“但正版化并不等同于微软化，我们还是要不断加大研发力度，早日在国际市场中崭露头角，真正驶入‘快车道’。”刘闻欢说。

(责编：董童、吕骞)

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